鄧聲興：環球金融經營環境惡化　滙豐改革務必提速

英國新政府上周五(23日)宣布「近50年最強減稅」，令英鎊一度暴跌逾800點子。滙控以英國為總部，有外資投行指，按滙控2021年年報披露的資料估算其受外匯變動的敏感度，假設歐元和英鎊兑美元每貶值5%，料滙控股本會減少30億美元，2021財年帳面值會下調1.7%。若以2021財年歐洲業務損益表為基礎進行估算，每5%的外匯貶值可能會影響收入10億美元，營運支出會增加9億美元，税前盈利下降約1億美元(滙控2021年列帳基準除税前利潤189億美元，旗下歐洲業務列帳基準除税前利潤37.79億美元)。相信英國業務對滙豐今、明兩年業績帶來潛在不利因素。

對於滙豐銀行2022年中期業績發布中，管理層就全球加息環境可能對集團盈利能力造成的影響，披露了新的詳細指引，指出集團的有形股本回報率有望從10%提高至13%，這是滙豐在金融危機以後前所未有的增長。然而，高息環境將不能解決CMB盈利能力問題，因爲美國和英國的經濟衰退，可能最終迫使當局通過寬鬆貨幣政策提振經濟，而預期信貸損失則難以預測。

過往，滙豐一直被視為長線收息之選，主因貪其歷年持續及穩定的派息政策，引來不少散戶入市。不過，自2020年，滙豐曾一度暫停派息，已對投資者的信心及股價帶來極大的負面影響。而今日是派發中期股息的日子，中期股息每股0.09美元。但未來能否持續派息及其息口多少仍未有一定承諾。

現時經濟不明朗，管理層若仍然停留在舊有模式，沒有徹底反思業務結構及提出業務結構重組方案，也未能真正提升企業管治。否則，集團在未有中長期提振方案之前，暫時看不到任何股價上升的催化劑。

意博資本亞洲管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)