金發局：香港是內地富裕家族將財富國際化的理想跳板

香港金融發展局周四(29日)發表《中國家族辦公室報告2022》的研究報告。報告由清華大學五道口金融學院全球家族企業研究中心(全球家族企業研究中心)編制，旨在了解內地家族辦公室行業的最新概況及發展。

金發局指，作為全球經濟發展和科技創新最活躍的地區之一，大中華區的家族辦公室數目和其資產管理規模(AUM)近年錄得大幅增長。為了進一步了解區內迅速發展的家族辦公室行業，全球家族企業研究中心通過一對一訪談收集了30家於內地和香港領先的家族辦公室的見解。報告詳細剖釋家族辦公室在大中華區—從營運策略到經營模式、資產配置和家族財富的生命周期等的實踐。

金發局主席李律仁表示，家族辦公室的資產規模估計達6萬億美元(約46.8萬億港元)，對全球金融市場的影響舉足輕重，香港一直以成為亞洲領先的家族辦公室中心為目標。

他指，內地現正創造龐大的家族財富，其億萬富翁數目位居全球第二，因此把握區內的機遇以進一步加強香港現有的家族辦公室生態環境至關重要。他認為，憑藉其長久以來匯聚東西的獨特橋樑角色，香港是這些富裕家庭將其財富和家族傳承國際化的理想跳板。