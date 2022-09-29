郭家耀：港股彈力有限 撈半新股要識揀...
2022年09月29日 10:25
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隔晚美股反彈，港股周四(29日)跟隨向上。不過，安里資產管理董事總經理郭家耀預計，恒指短期或有所反彈，但幅度未必太多，上方阻力在18,000點，支持位則在17,000點。他補充，在美元持續強勢，美債息高企下，投資者爭相減持風險資產，對港股構成壓力。另外，人民幣貶值，加上宏觀經濟前景不明朗，令投資者信心進一步減弱。雖然個別央行，如英倫銀行緊急干預購長債救市，令美英債息回落，但目前而言作用有限。關鍵仍要看美國通脹能否有所回落，紓緩大手加息壓力，才能帶動環球市場氣氛。
英鎊匯價日前顯著回落，拖累國際銀行股滙豐控股(00005)及渣打集團(02888)曾大幅調整。郭指出，雖然英倫銀行已出手救市，鎊匯有所反彈，有望帶動兩隻股份暫時回穩，但美元維持強勢，仍然對國際銀行股造成壓力。他又認為，在加息周期下，不少投資者看好銀行股可受惠息差擴闊，相比之下，本地銀行所承受的匯率風險較低，恒生銀行(00011)及中銀香港(02388)會是更理想的選擇。
另外，兩隻新股電動車製造商零跑汽車(09863)及內地物管公司萬物雲(02602)首日掛牌，但無論招股反應及首掛後股價表現均未如理想。郭表示，此反映新股市場仍然淡靜，始終市場信心未穩，加上投資者對新股過往經營業績認識有限，博反彈時上市時間較長的股份會相對吸引，新股市場暫宜觀望為上。