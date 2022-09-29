郭家耀：港股彈力有限　撈半新股要識揀...

隔晚美股反彈，港股周四(29日)跟隨向上。不過，安里資產管理董事總經理郭家耀預計，恒指短期或有所反彈，但幅度未必太多，上方阻力在18,000點，支持位則在17,000點。他補充，在美元持續強勢，美債息高企下，投資者爭相減持風險資產，對港股構成壓力。另外，人民幣貶值，加上宏觀經濟前景不明朗，令投資者信心進一步減弱。雖然個別央行，如英倫銀行緊急干預購長債救市，令美英債息回落，但目前而言作用有限。關鍵仍要看美國通脹能否有所回落，紓緩大手加息壓力，才能帶動環球市場氣氛。