許繹彬：結算日或現「死貓彈」　十月形勢未明朗

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，踏入第三季全球股市，均可用不斷下沉來形容，導致出現此慘況，絕大部份歸咎於美國不斷加息，衍生「攬炒」後遺症，呈現「股，樓，匯，商品，債」五殺的現象。在美國持續加息潮下，股債在上兩季已直接或間接受到衝擊，與美元掛鈎的債券早已風起雲湧，股市雖有所調整，但仍有上落，港股上半年仍能穩守20,000點水平，情況未算最壞。但萬料不到，第三季情況大逆轉，股票市場成為被襲擊的對象，港股反覆向下，連18,000點亦失守，時光倒流到11年前的水平，情況令人憂慮。

許認為，港股第三季下跌超過4,000點，跌幅冠絕全球，除美匯長期高企增添不明朗因素外，真正元兇或是人民幣持續疲弱，導致國內資產不斷萎縮，從而令北水出現「制水」，加上臨近季結的緣故，在逼不得已的情況下，唯有沽出股票，先行套現作抵銷資產的貶值。許預期，港股或在結算日出現「死貓彈」的現象，投資者現階段應多留意匯率市場的走勢，再部署入市；踏入十月仍屬傳統股災月，儘管香港股票市場本季災難已成，但美股仍徘徊於30,000邊緣，若不利消息繼續衝擊，股災月應驗並非無可能。