【高盛推介】美股低位反彈　趁高對沖風險

高盛(亞洲)有限責任公司：美債孳息顯著下滑，刺激近期表現疲弱的美股於周三(28日)上升，當中納指及標指升幅較大，分別升222及71點，均升約2%，道指則升548點或1.9%。而在亞洲時段中，亦見美指期貨上升，三大指數期貨分別較周三高水約2%至2.3%。美國將公布失業數據及通脹數據，市場密切關注。

觀察個股輪證資金流向，納指好倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約260萬元。淡倉於周三獲資金轉向流入，有約490萬元。

道指好倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約210萬元。淡倉於周三獲資金轉向流入，有約390萬元。

周四(29日)再度見資金趁反彈部署淡倉。

納指購10475，行使價12,300點，2022年12月16日到期，實際槓桿10.8倍，行使價11,000至13,000點間產品中，槓桿最高。

道指購10476，行使價32,100點，2022年12月16日到期，實際槓桿16.6倍，貼價、高槓桿。

道指購10644，行使價31,900點，2023年3月17日到期，實際槓桿9.8倍，中期、低街貨。

標指購10625，行使價4,418點，2023年3月17日到期，實際槓桿12.6倍，高槓桿、低街貨。

納指沽10532，行使價9,888點，2022年12月16日到期，實際槓桿8.6倍，高槓桿。

納指沽10436，行使價8,880點，2022年12月16日到期，實際槓桿9.2倍，價外、低面值。

道指沽10508，行使價26,380點，2022年12月16日到期，實際槓桿11.1倍，貼價、高槓桿。

標指沽10499，行使價3,188點，2022年12月16日到期，實際槓桿10.3倍，高槓桿。

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