【高盛推介】美股低位反彈 趁高對沖風險
2022年09月29日 10:53
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美債孳息顯著下滑，刺激近期表現疲弱的美股於周三(28日)上升，當中納指及標指升幅較大，分別升222及71點，均升約2%，道指則升548點或1.9%。而在亞洲時段中，亦見美指期貨上升，三大指數期貨分別較周三高水約2%至2.3%。美國將公布失業數據及通脹數據，市場密切關注。
觀察個股輪證資金流向，納指好倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約260萬元。淡倉於周三獲資金轉向流入，有約490萬元。
道指好倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約210萬元。淡倉於周三獲資金轉向流入，有約390萬元。
周四(29日)再度見資金趁反彈部署淡倉。
投資者如看好後市表現，納指方面可留意屬行使價11,000至13,000點間認購證中，槓桿最高的納指購(10475)。道指方面的貼價選擇可留意高槓桿道指購(10476)。中期選擇可留意低街貨道指購(10644)。標指方面可留意屬高槓桿的低街貨標指購(10625)。
納指購10475，行使價12,300點，2022年12月16日到期，實際槓桿10.8倍，行使價11,000至13,000點間產品中，槓桿最高。
道指購10476，行使價32,100點，2022年12月16日到期，實際槓桿16.6倍，貼價、高槓桿。
道指購10644，行使價31,900點，2023年3月17日到期，實際槓桿9.8倍，中期、低街貨。
標指購10625，行使價4,418點，2023年3月17日到期，實際槓桿12.6倍，高槓桿、低街貨。
投資者如計劃以美指認沽證部署對沖，納指方面可留意納指沽(10532)。價外的低面值選擇可留意納指沽(10436)。道指方面可留意屬貼價的高槓桿道指沽(10508)。標指方面可留意屬高槓桿的標指沽(10499)。
納指沽10532，行使價9,888點，2022年12月16日到期，實際槓桿8.6倍，高槓桿。
納指沽10436，行使價8,880點，2022年12月16日到期，實際槓桿9.2倍，價外、低面值。
道指沽10508，行使價26,380點，2022年12月16日到期，實際槓桿11.1倍，貼價、高槓桿。
標指沽10499，行使價3,188點，2022年12月16日到期，實際槓桿10.3倍，高槓桿。
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