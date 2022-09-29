零跑科技：正計劃進軍歐洲市場　使產品走向國際

零跑汽車不似3大造車新熱力「蔚小理」般有在其他市場上市，而選擇在港主要上市。朱表示，主因香港市場的獨特之處，包括內地投資者可通過深港通和滬港通投資港股，亦兼具全球化市場特色，吸納來自美國和歐洲等地資本，相信是一個能夠聚集世界各地不同投資者的平台。

他表示，公司特點是把汽車當作一個電子產品製造，主張「全域自研」，即自行研發並製造核心零件，且電動車的軟、硬件都一手包辦製作，達致「軟硬一體化」，惟缺點是前期公司發展將較慢，相信長期而言在產品性能和成本等方面見明顯優勢。

公司首批T03車型出口以色列，為進軍海外市場的第一站，總裁吳保軍表示，主因以色列的汽車標準與歐洲的標準較接近，故僅在「試水溫」，公司接下來計劃正式進軍歐洲，但未有具體的國家目標。

他直言，中國汽車產品在國際上未有立足地位，而歐洲對汽車安全和品質要求在全球領先水平，一旦進軍歐洲，有助旗下產品走向國際化。

至於公司為何選擇目前港股較波動的時機上市，首席財務官曹廣麟表示，公司獲得包括美國、歐洲，以及內地等地的全球優質機構投資者支持，相信公司具長期增長潛力，故繼續來港的上市程序，相信在港上市未來能為公司提供融資平台。

公司在2015年成立至今未錄盈利，董事會秘書敬華表示，公司今年首8個累計交付逾7.6萬架電動車，按年約增228%，且銷量和毛利均錄增長，相信公司續主張「全域自研」，隨着生產規模快速增長，毛利和銷量將表現更好。