【高盛推介】美團京東反彈 高位反手部署淡倉
2022年09月29日 12:16
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團周三(28日)跟隨大市下挫，失守170港元水平，跌約3%，周四(29日)早段靠穩反彈。早段高見174.7元後升幅略收窄。現報172.4元，升約2.1%。有券商指受惠於外賣業務量及及到店、酒店及旅遊業務收入增長，料美團今年第3季度核心本地商務收入達464億元人民幣，按年升25%。該行並指美團基本面復原能力優於同業，看好其後市表現，重申為行業首選。
京東集團周三則急挫5.6%，守穩200元關口，周四早段反彈。早段高見209.6元後升幅收窄，現報205.2元，升約2.1%。
觀察個股輪證資金流向，本周二(27日)及周三共錄得約3,020萬元資金流入美團好倉。淡倉於本周一(26日)及本周二共錄得約3,730萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。周四再度見資金趁反彈平好倉止賺，反手開淡倉部署。
京東方面，好倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,200萬元。淡倉於本周一至本周三共錄得約710萬元資金流入。
美團購23395，行使價195元，2023年1月26日到期，實際槓桿5.5倍，高槓桿。
美團購23579，行使價178.98元，2022年12月23日到期，實際槓桿5.4倍，貼價、低街貨。
美團牛51353，收回價160元，行使價157元，換股比率500，槓桿比11.3倍，新上市近牛。
美團沽19810，行使價144.9元，2022年12月20日到期，實際槓桿5.2倍，熱門、中期。
美團沽21533，行使價150元，2022年11月23日到期，實際槓桿6.4倍， 低面值。
美團熊50738，收回價180元，行使價183元，換股比率500，槓桿比率14.3倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
京東購17405，行使價230元，2022年11月30日到期，實際槓桿7.0倍，貼價。
京東購23488，行使價269元，2023年1月31日到期，實際槓桿6.4倍，高槓桿。
京東牛55829，收回價190元，行使價187.2元，換股比率500，槓桿比10.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
京東沽20475，行使價201.8元，2022年12月12日到期，實際槓桿4.5倍，貼價。
京東沽24091，行使價187.9元，2023年2月22日到期，實際槓桿3.5倍，中期。
京東熊50528，收回價240元，行使價243元，換股比率500，槓桿比率5.2倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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