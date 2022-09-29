惠理否認轉攻新加坡　強調業務以香港為中心

公告指，惠理並無將任何員工從香港調遷到新加坡的計劃。該集團稱，香港依然是惠理的家，香港的辦事處依然是惠理的總部，目前有約160名員工。在過去一年，該集團在香港委任一些重要的高級管理人員，加強團隊的實力，以抓緊大灣區龐大的財富管理機遇。集團在本年度中期業績公告中亦有提及，這增長是戰略發展的一部分。惠理在中國內地的業務也積極部署業務機遇，中國內地的投資者，特別是來自大灣區的城市，對資產管理需求持續增加。

該集團相信香港有着獨特的地位，是進入大灣區的平台，同時香港是中國內地通往世界的門戶，在未來幾年這城巿將繼續為惠理帶來最佳的增長機會之一。

至於新加坡，該集團的計劃是透過聘請當地人才來擴展業務。這城巿的財富管理行業近年來錄得顯著增長，許多全球私人銀行和家族辦公室均在此建立業務。值得注意的是，香港和新加坡在財富管理領域的定位均非常重要，兩個城巿日益互補。現時，惠理在新加坡的辦事處聘用員工不足十人，而本集團的計劃是在這個城市投入相應的資源，以滿足南亞地區日益增長的財富管理需求。

惠理集團聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海表示，惠理在過去的30年一直紮根香港，香港永遠是我們的家。作為通往中國龐大商機的大門，香港將繼續成為我們增長策略的核心。該集團尋求投資在香港及其他地區，以抓緊亞洲財富管理需求的增長潛力。