安永：全球年內完成992宗IPO　融資1.1萬億勁縮近6成

安永表示，2022年迄今全球共完成992宗首次公開招股(IPO)，一共融資1,460億美元(約1.13萬億港元)，按年分別減少44%和57%，承接今年以來IPO企業與投資者面臨不斷加劇的宏觀經濟挑戰、多項市場不確定因素、波動性持續增加與全球證券價格不斷下滑的趨勢。不過，按全球IPO總數佔比計算，中國內地的證券交易所為2022年迄今最活躍的市場。

本年迄今，科技行業持續在IPO數量上領先，儘管平均集資額從上年同期的2.61億美元下降至1.23億美元。按集資額計算，科技行業被能源行業超越，後者錄得高達176%的最大升幅，主要得益於2022年迄今該行業列入全球五大交易的3宗。按平均交易規模計算，消費品行業跌幅最大，達69%。

2022年第三季，特殊目的收購公司(SPAC)的IPO 集資額為2016年第三季度以來最低，同時SPAC公司不斷努力尋找合適的併購目標。第三季度SPAC市場持續面臨挑戰，只完成17宗交易，融資9億美元。該季度破紀錄的現有SPAC不斷積極尋求併購目標，它們明年大部分都可能陸續到期。

美洲地區的證券交易所IPO的跌幅最為凌厲，今年迄今只有116宗交易，共融資75億美元，集資額同比大减94%，數量也同比減少72%。與2021年的破紀錄相比，今年前三季度美洲地區IPO活動跌至過去20年來的最低點。

不過，中國內地得到政府政策的支持，仍然是IPO活動的「火車頭」，因此亞太地區市場的表現相對較佳。今年迄今亞太地區IPO總數和集資額分別佔全球的61%和69%，全球十大IPO半數來自該地區。

嚴格的IPO審查流程下，中國內地撤回上市申請的情况有所增加，但IPO活動仍然保持穩定和常態化。香港也開始出現一定程度的復甦，本季出現小高峰。除了交易數量有所增加，香港市場兩宗大型IPO也促使集資額有所上升。此外，7月份滬倫通擴充為中瑞通，6家中國內地上市的企業在瑞士證券交易所發行全球存托憑證(GDR)。

按IPO數量計算，深交所與上交所分別完成148宗與119宗交易，位列第一與第二；按集資額計算，上交所與深交所分別集資475億美元與260億美元，排名第一與第二。

安永大中華區上市服務主管合夥人何兆烽表示，中國證券監督管理委員會的舉措將吸引更多企業到香港上市，尤其是海外企業；儘管受到美國市場波動、美元升值與地緣政治風險的影響，香港的IPO活動預計仍將活躍。中國內地即將召開「二十大」和持續的經濟復甦，一些有利資本市場的政策可能出台；審慎樂觀地預期第四季度或2023年上半年中國IPO市場將會更為活躍。

亞太地區公開上市活動還沒有恢復至以往水平，但企業仍然在積極做好準備，為2023年的融資方案作出評估。