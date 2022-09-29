頂爛市！塔塔在印度推最廉價電動車　賣呢個價...

外媒報道，在印度政府提供補貼及高進口關稅的政策下，塔塔汽車(Tata Motors)以低至約1萬美元(約7.8萬港元)的價格推出電動車「Tiago EV」，僅適用於首1萬名買家，是當地最廉價的選擇，料有助集團在印度電動車市場保持領導地位。

塔塔汽車乘用車及電動車子公司總經理Shailesh Chandra指出，Tiago EV的使用成本，預計為汽油版的1/7，而車價將為塔塔在較小的城鎮開闢新市場，因為那些地方的買家更加關注價格。據報，印度電動車僅佔每年汽車總銷量的1%，不過印度政府希望在2030年將電動車比例提高至30%。

塔塔汽車的Tiago EV分為許多等級，其中Tiago掀背車的電動版本，售價84.9萬盧比起約1.037萬美元)，成為印度最便宜的電動車。每次充滿電可行駛250公里，更貴的版本可行駛315公里。Shailesh Chandra指出，根據現有的塔塔電動車主數據，平均每天使用里程約50公里，讓公司決定減少續航里程，以壓低售價。高一級的轎車電動版本，售價約1.494萬美元。