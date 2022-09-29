調查：爆疫後1/3人曾為自己或家人搜尋或購保險產品

宏利香港的一項最新調查發現，港人在如何適應疫情下生活的態度出現轉變，並致力恢復日常生活，但有1/3曾經染疫的受訪者的身心健康均較以前為差。

宏利香港及澳門首席產品總監李旭明表示，儘管新冠肺炎仍是不少港人所關注的健康問題，但大眾均希望可重回疫情前的正常生活。對於不同年齡組別的人士而言，不論是否已經染疫，持續的疫情已影響其日常生活和健康，然而調查顯示港人在這方面的態度正出現正面轉變。

調查指，有30%的市民計劃在未來12個月出外旅遊，及有45%的受訪者表示「害怕受感染已不再是令我停止與親威朋友見面的原因，並且已恢復正常的社交生活」。

值得留意的是，是次調查在港府實施「0+3」入境措施前進行。調查顯示，若撇除回港隔離的要求，有49%的受訪者表示不介意到採取「共存」政策的國家旅遊。

不過，大多數受訪者仍然對新冠疫情感到憂慮，有61%擔心長者及幼童受到感染，62%擔心新冠肺炎所帶來的長遠健康影響。由於擔心染疫，74%的受訪者繼續保持嚴格的個人衛生。

調查亦發現受訪者對「長新冠」後遺症的認識仍然不足，有高達82%的受訪者擔心「長新冠」後遺症，但只有27%認識有關症狀。不過，相對於年初的同類調查，只有15%的受訪者表示聽過有關症狀，可見市民現時對「長新冠」後遺症的認知程度正慢慢提升。

其中，大約2/3曾染疫的受訪者表示曾出現過「長新冠」症狀，當中女性為61%，比男性 39%多，有接近一半(45%)的受訪者表示仍然受有關症狀影響。最常見的「長新冠」後遺症狀包括呼吸道、認知功能和心理方面的病徵。

李指出，自新冠疫情爆發以來，由於市民都希望保持健康生活，從而帶動了對保險產品的需求，今年第二季宏利康健產品銷售佔所有產品的29%，而去年同期僅為24%。調查顯示，自2020年初香港爆發新冠疫情以來，約有1/3的受訪者曾為自己或家人搜尋或購買保險產品。

港府雖然放寬來港檢疫限制，但與內地正常通關看似遙遙無期，李對此表示樂觀，指宏利有密切留意內地人對保障產品的趨勢，宏利澳門亦發現內地客對健康、儲蓄的產品有強大需要。他指，目前產品、銷售團隊等已做好準備，以迎接內地客人。