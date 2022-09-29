美副財長：經濟有可能實現軟着陸

外媒報道，美國副財長Wally Adeyemo表示，經濟有可能實現軟着陸，拜登政府對美國經濟的未來充滿信心，有可能在保持增長的同時降低通脹。他稱，拜登政府盡一切努力抗擊通脹並避免衰退。

他指出，新冠疫情及烏克蘭戰爭兩大因素令美國通脹飆升，又認為雖然面對經濟衰退的威脅，但美國經濟仍強勁。他表示，美國消費信心仍高企，消費者及企業資產負債表健康，勞工市場動力大，過去3個月平均有超過30萬個職位。

他又表示，拜登政府正透過一系列措施令通脹回落，包括《降低通脹法案》(Inflation Reduction Act)、《晶片法案》(CHIPS Act)及兩黨基礎建設法案(Bipartisan Infrastructure Law)。

Adeyemo稱，三大措施都有助美國經濟生產力擴張，意味在壓低通脹時，可以擴大經濟的供應。當走出這個高通脹時期，令美國有能力確保可持續增長。

共和黨人批評拜登政府的開支，指出當利率上升時，會增加美國的赤字。Adeyemo解釋，並非所有開支都相同，在《降低通脹法案》中的支出隨着時間而花費，是有助經濟的生產力擴張。他又指，投資可令經濟更具生產力。