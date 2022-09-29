調查：逾6成受訪者看淡後市　創逾3年半新高

香港置業研究部董事王品弟指出，根據該行於9月中進行的第三季「置業意向調查」，收回306份有效問卷，調查結果顯示，有逾六成受訪者睇淡後市，創逾3年半新高，當中最多人(即約30.4%)認為未來12個月香港樓價走勢下跌5至10%，創自2016年第二季有紀錄以來新高。

其次有約17.6%認為下跌5%以內，認為下跌10%以上的佔約14.8%，料未來12個月樓價走勢平穩的佔約17.3%，至於看好後市的佔約19.9%。不過，調查亦顯示，有約46.1%受訪者計劃未來12個月入市，比例止跌回升，較上季回升約0.5個百份點。

調查又顯示，有逾5成人(即約55.2%)預計香港銀行未來12個月將會加息，比例按季上升約7.3個百分點，按年更大增約25.7個百分點。同時，最多人接受的加息幅度為50點子至1厘，佔比例近4成(即約39.9%)。

香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽續稱，香港銀行啟動加息，預計陸續有來，增加樓市下行壓力，放寬壓力測試僅為市場輕微「減辣」，整體市場反應有待觀察，倘若政府下月沒有利好樓市的消息、不加快「復常」的步伐，預料全年樓價跌至少一成。