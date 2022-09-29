滙豐伍楊玉如：助客戶在元宇宙尋求新經濟板塊投資機遇

滙豐訪談節目「WoW Talk」Animoca Brands共同創辦人兼執行主席蕭逸(Yat Siu)，與滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如共同探討元宇宙。伍楊玉如表示，該行早前推出元宇宙基金，協助客戶尋求新經濟板塊投資機遇，而相關客戶在舊經濟或已有多年投資經驗，滙豐則為客戶提供接觸新經濟投資機會的橋樑。

她指，新世代客戶的創意和對虛擬資產的了解，將主宰未來元宇宙的服務體驗，並指自己在加入滙豐前，已有相關去中心化金融(DeFi)方面的經驗。在探索和發展去中心化金融的過程中，意識到資訊可追溯性的力量和潛力；同樣地，新世代客戶亦意識到元宇宙的價值。客戶們過往或視元宇宙相關投資為對沖及分散投資組合風險的工具，但新一代客戶則會因為了解元宇宙能如何保障個人數碼資產，而選擇投資。

蕭逸稱，開放式元宇宙讓人們現在能以前所未有的方式取回互聯網的控制權；相比起Web 2.0，Web 3.0可以擁有真正的數碼產權。在去中心化的虛擬世界中，人們可以將個體文化永久儲存在區塊鏈上，並通過Web 3.0擁有互聯網的一部分；同時每一位創作者的努力都可以得到公平回報。

對於如何釋放元宇宙帶來的無限商機時，他建議多了解社會中的年輕一輩，因為「元宇宙是屬於他們的世界，而他們也對元宇宙最為期待。」投資開放式元宇宙需要了解其中的文化，或許能在年輕世代當中發掘答案。