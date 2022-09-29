仲量聯行：近期新盤首批開價低同區二手7至12%

仲量聯行周四(29日)發布的《香港住宅銷售市場綜述》指出，受到加息因素影響，8月及9月推售的5個全新住宅項目，其首批單位開售價較同區二手屋苑樓價低約7至12.6%，隨着按揭利率持續上調，預料將為本地住宅市場帶來進一步壓力。

該行研究部執行董事黃志輝表示，8月中，滙豐銀行宣布將銀行同業拆息(H按)貸款封頂息率上調0.25厘，為聯儲局開始加息以來，該行首次調高按揭利率，而按揭息率預期將持續上升，影響潛在買家的置業意欲。

按揭利率上調已為住宅市場蒙上陰影。隨着H按自今年初起窄幅上調，該項計劃的按揭貸款息率已上調。根據土地註冊處數據，2022年第二季二手住宅市場的總成交金額按年下跌約37.2%，為2019年以來最大跌幅。

投資氣氛亦見疲弱，根據稅務局統計數據，2022年第二季收取的買家印花稅總額為4.1億港元，為自開徵此稅項以來的最低季度收入。此外，同期從價印花稅收入錄得13.3億元，為第二低季度水平。印花稅收入於低位徘徊，反映投資者及自住業主入市意欲低迷。

該行項目策略及顧問部資深董事李遠峰指，由於預期利息將於未來數季繼續上升，相信部署開售的新盤將會採取低於市價開售的銷售策略，以吸引買家。