道期跌逾300點 油價回吐2%
2022年09月29日 16:11
東網電視更多新聞短片
●美匯指數報113.62；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報7.2133；美元兌日圓報144.72；歐元企0.9641，英鎊處1.0785。金價報1,642美元。布油報87.9美元，紐油報80.77美元。比特幣企1.9萬美元水平。道指期貨跌368點。
●市後關注點
20:30 美國9月17日當周持續申請失業救濟人數
20:30 美國上周首次申領失業救濟人數
20:30 加拿大7月國內生產總值(GDP)
●恒生指數全日收報17,165點，跌85點或0.49%；國企指數收報5,912點，跌46點或0.78%；科技指數收報3,482點，跌43點或1.24%。主板成交916億港元。https://bit.ly/3BQKwq5
-惠理否認轉攻新加坡，強調業務以香港為中心。
●滬綜指收跌3點，內房、酒店、旅遊板塊則相對弱勢。https://bit.ly/3rmIYz3
●香港經濟：
-金發局：香港是內地富裕家族將財富國際化的理想跳板。
-傳證監會提名Michael Duignan出任執董，負責IPO等事務。
-生產力局延長半價寬減紓困措施助中小企復甦。
●美副財長：經濟有可能實現軟着陸。
●頂爛市！塔塔在印度推最廉價電動車，賣呢個價...
●印度擬向各巨企提供近43億激勵金，引公司擴本地生產。
●中證監及美PCAOB人員傳中環太子大廈進行審計工作。
●安永：全球年內完成992宗IPO，融資1.1萬億勁縮近6成。
●對沖基金大佬：美經濟明年陷衰退，金融市場將停滯10年。
●傳華府關注英減稅計劃引發動盪，促卓慧思撤回。
●郭明錤：蘋果可能在年底前重組Apple Car團隊。
●「鱷王」教精卓慧思，刺激經濟長遠只有呢個方法...
●華爾街再響警！摩通模型顯示美經濟衰退概率達92%。