道期跌逾300點　油價回吐2%

2022年09月29日 16:11
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    ●美匯指數報113.62；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報7.2133；美元兌日圓報144.72；歐元企0.9641，英鎊處1.0785。金價報1,642美元。布油報87.9美元，紐油報80.77美元。比特幣企1.9萬美元水平。道指期貨跌368點。
    ●市後關注點
    20:30 美國9月17日當周持續申請失業救濟人數
    20:30 美國上周首次申領失業救濟人數
    20:30 加拿大7月國內生產總值(GDP)
    ●恒生指數全日收報17,165點，跌85點或0.49%；國企指數收報5,912點，跌46點或0.78%；科技指數收報3,482點，跌43點或1.24%。主板成交916億港元。https://bit.ly/3BQKwq5
    -惠理否認轉攻新加坡，強調業務以香港為中心。
    ●滬綜指收跌3點，內房、酒店、旅遊板塊則相對弱勢。https://bit.ly/3rmIYz3
    ●香港經濟：
    -金發局：香港是內地富裕家族將財富國際化的理想跳板。
    -傳證監會提名Michael Duignan出任執董，負責IPO等事務。
    -生產力局延長半價寬減紓困措施助中小企復甦。
    ●美副財長：經濟有可能實現軟着陸。
    ●頂爛市！塔塔在印度推最廉價電動車，賣呢個價...
    ●印度擬向各巨企提供近43億激勵金，引公司擴本地生產。
    ●中證監及美PCAOB人員傳中環太子大廈進行審計工作。
    ●安永：全球年內完成992宗IPO，融資1.1萬億勁縮近6成。
    ●對沖基金大佬：美經濟明年陷衰退，金融市場將停滯10年。
    ●傳華府關注英減稅計劃引發動盪，促卓慧思撤回。
    ●郭明錤：蘋果可能在年底前重組Apple Car團隊。
    ●「鱷王」教精卓慧思，刺激經濟長遠只有呢個方法...
    ●華爾街再響警！摩通模型顯示美經濟衰退概率達92%。