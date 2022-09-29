賣地計劃！港府下季推出3幅住宅地　涉2500伙

發展局局長甯漢豪公布本財政年度第3季(2022年10至12月)賣地計劃，下季將以招標形式推出3幅住宅地，分布於啟德、赤柱及堅尼地城，涉及約2,500個單位，按季減少近4%。

資料顯示，上述3幅招標地皮分別是啟德第2A區4號地盤、5(B)號地盤及10號地盤，佔地約172,539方呎，另一幅為赤柱環角道地皮，面積約255,112方呎，至於堅尼地城地皮坐落西寧街及域多利道，佔地約5,780方呎。

而綜觀本年財政年度上半年(4月至9月)，私宅供應量約6,000伙，計及下季供應，本年度首3季合共約1.19萬伙供應，已佔全年度供應目標約1.29萬伙超過9成。

啟德發展區再有土地供應，被問及會否擔心令該區市況更為水深火熱。甯漢豪指出，該區早已規劃為提供公私營住宅發展的社區，並按時推出土地，政府不需考慮「托價」問題，而是關注市場住屋需求問題。

至於港鐵小蠔灣車廠項目將採用一次性補地價，而非分逐期進行，主要是希望對發展商帶來肯定性，有助項目投資部署。