【產經直播】港股一彈即散 難保萬七點關？

隔晚美股回升，港股周四(29日)跟隨高開319點，最多升378點，高見17,629點後掉頭回落，最終收市跌85點，報17,165點。激進加息令投資氣氛變差，期結日北水又放大假，港股應該逢彈就沽？股民信心盡失？

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