【產經直播】港股一彈即散 難保萬七點關？
2022年09月29日 16:39
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隔晚美股回升，港股周四(29日)跟隨高開319點，最多升378點，高見17,629點後掉頭回落，最終收市跌85點，報17,165點。激進加息令投資氣氛變差，期結日北水又放大假，港股應該逢彈就沽？股民信心盡失？
另外內房股繼續捱打，昨日(28日)暴瀉32%的旭輝控股(00884)今日再尋底，一度跌26.7%報0.63元，再創歷史新低。大行摩通與美銀齊發報告，看淡股價未來前景，齊降評級及目標價，拖累其他內房股亦齊齊向下，內房危機一日未解除，加上人民幣偏弱，板塊都要生人勿近？
不過，資源股集體向好，兗礦能源(01171)、中國神華(01088)等煤炭股均現反彈；另外受惠美匯偏軟，帶動隔晚國際油價及金價向上，三桶油、紫金礦業(02899)，招金礦業(01818)股價亦抽高，資源股可以博短炒？
零跑汽車(09863)首日掛牌便表演深潛，股價跌幅一度擴大至超過41%，低見28.05元，零跑汽車公開發售部分未獲得足額認購，一手中籤率100%，有貨要先沽為妙？
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