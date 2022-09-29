摩通叫減持旭輝　目標價削至0.7元

摩通表示，在下一個債券到期日為2023年1月前，相信旭輝股價仍會面臨壓力。該行並指，目前旭輝的銷售表現遜於未陷入困境的私營同行

此外，美銀證券指，旭輝是一家優質的私人房地產開發商，但目前受行業風險傳播所拖累。該行考慮到合同銷售前景疲軟，將旭輝2024財年盈利預測下調20%，目標價由2.9元降至1.2元，並將2024財年的目標市盈率預測由4.5倍下調至2.5倍。

對於報道指旭輝旗下項目公司的信託借款未如期支付款項。該行認為，公開市場債券出現交叉違約的可能性微，但將公司評級由「買入」降至「跑輸大市」，因擔心銷售可能進一步放緩，以反映潛在買家憂慮完工風險，且公司可能仍有其他表外債務工具。