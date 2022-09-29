潤歌互動：明起公開招股　每手入場費3232元

集團擬將全球發售所得款項淨額約42.2%用於支持公司的營銷及推廣服務開發及擴展本公司的廣告投放服務；約26.7%用作進一步開發及擴闊公司的供應商基礎及所提供的虛擬商品類型；約14.9%用作收購營銷及相關行業的公司；約6.3%用作開發及營運本公司的軟件即服務(SaaS)企業營銷服務平台；及約9.9%用作一般營運資金。

對於疫情及潛在的疫情反彈，董事會主席兼執行董事陳平表示認為，疫情因素將不會對集團產生重大或持續不利影響，主因業務營運主要通過線上平台進行，故不會受到封城及或工作場所關閉影響。

他又指，今年首4個月疫情在內地肆虐，集團收入仍按年增10.9%，至7,070萬元人民幣(下同)，盈利更按年增約66%，至1,980萬元，考慮到部分企業或因疫情減少營銷開支，集團將努力尋找優質企業抵銷上述風險，為公司帶來較穩定收入。

是次全球發售，潤歌互動引入了一名基礎投資者，管理層僅透露為一間美元基金，同意在若干條件的規限下按發售價認購可以合共1,500萬元配售的數目的發售股份。