按證公司上調10月份定息按揭年利率

香港按揭證券有限公司(按證公司)公布，10月1日至10月31日期間的定息按揭申請，10年期年利率將調整至4%、15年期年利率調整至4.15%、20年期年利率調整至4.3%，較9月份年利率各上調0.5厘，並為今年第7度上調利率。

以500萬貸款額，年期為25年為例，若以最新10月份定按計劃的利率計算，10年期、15年期及20年期的每月供款分別為26,392元、26,808元及27,227元，較9月份的定按計劃，每月供款分別增加1,361元(5.4%)、1,373元(5.4%)及1,384元(5.4%)。若以昨日滙豐銀行推出的首2年定息按揭計劃比較，10年期、15年期及20年期的首2年每月供款分別增加3,386元(14.7%)、3,802元(16.5%)及4,421元(18.3%)。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，美聯儲年內已連續5次加息，合共已加3厘，而本港銀行亦已跟隨加息，４年內首次上調最優惠利率(P)0.125厘，料年內美國加息仍會持續，加上一個月同業拆息連續多日升穿2.5厘以上水平，年尾香港銀行亦有可能再調升P，甚至或早於下次議息會議前再次加息。是次按證公司因應市場環境及資金成本壓力增加等情況下，上調定按計劃的年利率屬正常舉動，惟與市面上同類型的定息按揭計劃（即滙豐銀行首2年定按）比較，其按息會更為高，吸引力亦有所下跌，但申請人毋須符合壓力測試要求，使其入市門檻相對較低，因此仍會吸引部分人士如早前選用發展商按揭並考慮轉按至傳統銀行選用。