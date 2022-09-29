按證公司上半年稅後虧損3.62億港元

按揭證券公司2022年上半年的未經審核除稅後虧損為3.62億港元(2021年上半年：虧損2,400萬港元)，會計虧損增加主要由於旗下全資附屬公司—香港年金有限公司(香港年金公司)在不確定及波動的市場環境下為其外匯基金存款作撥備而產生會計虧損，而近年按揭保險業務的大幅增長使分攤入帳的淨保費收入增加，則抵銷了部分虧損。

2022年上半年經調整的除稅後溢利、權益年計回報率和成本對收入比率分別為4.63億港元、7.3%及24%。

按揭證券公司於2022年6月30日的資本充足率仍處於19.1%(2021年12月31日：23.4%)的穩健水平，遠高於財政司司長規定的8%最低要求。於2022年6月30日，按揭證券公司轄下從事一般保險業務的全資附屬公司—香港按證保險有限公司(按證保險公司)和香港年金公司的償付能力充足率分別約為8倍及17倍，遠高於保險業監管局的最低監管要求分別為2倍及1.5倍。

基於不明朗的市場環境下，按揭證券公司主動與本地及國際的投資界就債券發行保持溝通，以滿足再融資的需要，並預先籌措具成本效益的融資以支持購買大額的貸款。建基於強勁的融資能力及流動性水平，按揭證券公司的核心業務將保持靈活穩健，並為面對金融動盪作充分準備，以執行其策略性政策角色和達成社會目標。