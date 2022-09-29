畢馬威：港第三季IPO涉27刁籌逾500億　A股新股表現冠全球

畢馬威中國發表《中國內地和香港IPO市場2022年前三季度回顧》，顯示今年首9個月美國及香港的集資額較2021年同期分別下跌94%及76%。不過該行指，香港的IPO活動在第三季有所增加，總括27個IPO項目共籌得66億美元(約514.8億港元)，為2022年首兩季總集資額逾兩倍。

畢馬威中國資本市場及執業技術主管合夥人劉國賢表示，通脹、加息和地緣政治因素，均導致全球IPO市場放緩，有關不確定因素可能會在短期內持續。他指，很多企業對於上市計劃採取觀望態度，導致部分IPO項目因此被推遲。

香港在第三季有兩個大規模的上市項目，每個項目集資額均逾100億港元。中概股回歸上市仍是今年香港資本市場重點之一。在今年首三季，已有8家在美國掛牌的內地企業回歸港上市，2020及2021年全年分別有9家及8家。總括這8家中概股目前市值共達逾4,700億港元，佔年初至今IPO企業的總市值逾30%。

本地政府機構正在檢討法規，以協助商業化尚處於早期階段的專業科技企業上市，預計有關新上市機制的公開諮詢將在未來數周公布，目標最早於2022年底完成修例，或可讓從事人工智能、半導體、雲計算、機器人科學及新能源等業務而目前未符合上市要求的大型科技企，將來更容易踏足香港市場。

此外，香港的特殊目的收購公司(SPAC)上市機制今年平穩起步，目前共有14家SPAC已提交上市申請，當中4家已成功上市。同時，生命科學公司上市和中概股回歸上市將續是香港IPO市場重點。香港目前上市申請充裕，超過130宗。

畢馬威中國新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀表示，香港作為國際金融中心，繼續致力完善其上市制度以配合最新的市場發展。隨着市場對科技發展倍加重視，香港的監管機構正考慮增加上市制度的靈活性，為從事先進技術的科技企業提供更優質的服務，讓資本市場能夠將這些需求殷切的資金引導到高增長及創新的公司，支援進一步的研發工作。

內地資本市場的集資表現繼續優於全球其他市場。在今年首9個月，上海證券交易所與深圳證券交易所的新上市企業共籌得5,053億元人民幣，比去年同期增加24%。上述兩個A股市場首三季的集資額佔全球IPO市場同期總額超過50%。

年初迄今，A股市場總集資額中超過三分之二為科創板及創業板所帶動，兩個板塊均以高增長與科技企業為主。

畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌表示，A股IPO在今年首9個月集資額創同期歷史新高，中國資本市場有望在不確定市況中繼續成為全球關注焦點。