美匯強勢逼亞洲諸國去美元　或加速人民幣國際化

中國人民銀行周三以「久賭必輸」出口術遏止人民幣匯價下跌，據報要求主要國營銀行準備沽美元，離岸人民幣(CNY)於7.2(兌每美元‧下同)關口拉据後應聲衝上7.12，高低波幅近900點子，每百港元兌90.85元人民幣(前日高位兌92.32元人民幣)。近期人民幣疲軟，除與外界對中國經濟增長前景信心不足有關之外，強美元乃關鍵因素，全球央行都為穩定本幣匯率而苦惱。難怪愈來愈多國家想在國際貿易活動中減少對美元的依賴，以降低美元波幅對經濟的影響，變相推動全球去美元化趨勢，人民幣國際化有望藉機提速前進！

人民幣周四中間價為7.1107，按日上調5點子，在岸人民幣(CNY)收報7.2，升458點子。離岸人民幣(CNH)一度從7.16左右水平回落至7.2158，收市後卻突然直線抽升，高見7.1274。事緣外媒引述消息指，國營銀行收到人行指示，要香港、倫敦和紐約的分支檢視其離岸人民幣倉位，並要確保美元儲備「夠用」，為此正趕忙儲備「彈藥」，暫時未有打算入市干預，因為要看美元走勢和聯儲局的「收水」步伐，但據報規模會「頗大」。

消息流出前不久，人行貨幣政策委員會公布召開了今年第三季度例會，提到要深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念，加強預期管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

官媒亦發表評論文章，謂人民幣兌美元匯率貶值乃美元強勢所致，速度「相當克制」，跟歐元和英鎊比更是「雲淡風輕」，主要是內地的國際收支結構仍穩健、市場預期更理性等，「這也是截至目前人行尚未大力干預匯市的底氣」。即使短期內美國仍會強勢加息，美匯指數難現轉弱拐點，包括人民幣的眾多非美貨幣仍會進一步受壓，若市場預期穩得住，隨着國內穩經濟的政策不斷見效，「美元指數就難對人民幣匯率掀起大的風浪」。

印尼孟加拉推動去美元化

不過，與其耗費錢財托匯，一些國家乾脆着手長遠擺脫被美元「綁架」。孟加拉央行在國家面臨美元儲備不足下，放寬法定金融機構使用人民幣的規限，期望增加人民幣的使用，預防外儲縮水及強美元的衝擊。

此外，東南亞最大經濟體印尼的央行則表示，正尋求與南韓和澳洲達成本幣結算協議，並推進與最大貿易夥伴中國有關磋商，「減少對美元倚賴的計劃比較新，但其實本幣結算的增長顯著」，預告明年會推出非美元計價的NDF(不交收遠期外匯合約，一種管理匯率風險的工具)。

跟西方已成水火的俄羅斯更是去美元化的先鋒。莫斯科交易所指，該所人民幣/盧布交易量上月達到69億盧布(約9.45億港元)，比俄烏戰爭爆發前的去年12月高61倍，預計明年會超越美元/盧布。俄羅斯央行國際合作部副總裁梅爾尼科夫表示，現時使用人民幣的問題在於流動性受掣肘，將幫助俄國的銀行就開展人民幣業務與人行疏通。

首7個月港人幣存款跌12%

不管如何，大和把今年及明年人民幣兌美元匯價預測一律調低至7.4，主要是美國「收水」抽走資金。巴克萊則憂慮，一旦人民幣持續貶值恐不利全球貿易，因為其他國家也可能要壓低匯率去保持出口競爭力。野村估計，內地穩匯的方法，也可以是由政府關連企業班資回朝，縮減「不願見」的資金外流渠道，以及發行離岸人民幣債務回收流動性。

金管局半年報告則顯示，本港離岸人民幣資金池今年在整固，首7個月人民幣客戶存款及存款證餘額減少2.6%至9,199億元人民幣，主要受企業資金流向帶動影響；人民幣客戶存款下跌12.2%，惟資金池繼續支持大量人民幣支付及融資交易。期內，人民幣貸款餘額仍增長5.4%，本港銀行處理的交易額達5.09萬億元人民幣(下同)，按年增長26.6%。