將軍澳淪蝕讓重災區　一房戶持貨4年料輸50萬

將軍澳日出康城為新供應「重災區」，近日蝕讓個案湧現，最新錄得一房戶成交，一個月內累減逾90萬元沽出，成交價約538萬元，原業主持貨約4年帳蝕30.6萬元，連使費料損失逾50萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角華曦大廈中層A室，實用面積約1,285方呎，套三房加工人房間隔，成交價1,418萬元，呎價約11,035元，較去年初低一層同面積單位做價跌約6.7%，呎價創屋苑5年新低。

●美聯黃建軍表示，北角康澤花園C座高層1室，實用積約610方呎，三房間隔，獲同區客垂青，斥資965萬元入市，呎價約15,820元，新買家購入作換樓之用，原業主於2012年10月以約755萬元購入，轉手帳面獲利約210萬元，物業升值約28%。

●中原歐陽嘉俊指，中環嘉豪大廈低層B室，實用面積約283方呎，兩房間隔，望樓景，以494萬元易手，呎價約17,456元，原業主於2012年以355萬元買入，持貨約10年帳面獲利139萬元，單位升值約39%。

●美聯楊宜貞表示，西半山樂信臺3座低層F室，實用面積約823方呎，套三房間隔，望園景，原業主開價約1,950萬元，議價後以1,638萬元獲承接，呎價約19,903元。

●中原簡英譓透露，西半山輝煌豪園中層F室，實用面積約721方呎，套三房間隔，以1,648萬元易手，呎價約22,857元，原業主於2005年4月以662萬元買入，持貨約17年帳面獲利986萬元，單位升值約1.49倍。

－－－－－

九龍區

●利嘉閣郭煥然表示，茶果嶺麗港城26座中層F室，實用面積約517方呎，兩房間隔，新近以655萬元易手，呎價約12,669元，原業主於1997年5月以430萬元購入，持貨約25年，帳面獲利約225萬元，升值約52%。

●中原陳智欣透露，啟德居屋啟朗苑C座低層2室，實用面積約384方呎，一房間隔，享內園景，最新於未補價第二市場以490萬元沽出，呎價約12,760元，原業主於2019年以約252萬元一手購入，持貨約3年帳面獲利238萬元離，期內升值約94%。

●中原陳晉立指，鑽石山居屋龍蟠苑9月暫錄逾10宗買賣，屋苑D座高層11室，實用面積約426方呎，兩房間隔，已補價自由市場最初開價628萬元，現降價60萬元，以568萬元成交，呎價約13,333元，新買家為同區租客。

●中原黃家全稱，奧運站柏景灣7座高層B室，實用面積約864方呎，套三房加儲物房間隔，客廳設落地玻璃，望海景，最新以1,960萬元成交，呎價約22,685元，原業主於2000年4月以692萬元購入，持貨約22年帳面獲利1,268萬元。

－－－－－－

新界區

●美聯許志琼指，將軍澳日出康城LP6第5座中層G室一房戶，實用面積約306方呎，9月初開價630萬元，近日同類型成交跌至588萬元，即減至575萬元，議價後獲上車客以538萬元購入，呎價約17,582元，原業主約4年帳蝕30.6萬元，連使費料蝕逾50萬元。

●美聯劉卓豪表示，將軍澳中心9座中層G室，實用面積約437方呎，兩房間隔，今年8月放盤，原先叫價790萬元，踏入9月數次調低叫價，最終累減127萬元，減幅約16%，以663萬元成交，呎價約15,171元。

●世紀21奇豐胡國強指，馬鞍山居屋錦英苑D座高層10室，實用面積約554方呎，三房間隔，享海景，已補價自由市場叫價560萬元，放盤5個月，減價34萬元至526萬元成交，減幅約6.1%，呎價約9,495元。

●世紀21奇豐鄭達昌稱，馬鞍山海栢花園1座低層G室，實用面積約424方呎，兩房間隔，望海景，原先開價660萬元，放盤3個月，減價17萬元，終獲買家以643萬元承接，呎價約15,165元，相比兩個月前同座層數相若的單位，呎價跌約4%。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山區9月暫錄約50宗二手買賣，與上月相若，薈朗1座高層B3室，實用面積約266方呎，開放式間隔，開價約400萬元，議價後用家以365萬元購入，呎價約13,722元，原業主於2016年以344.7萬元購入，持貨約6年帳賺約20.3萬元。

●中原黎宗文指，大圍居屋嘉田苑C座中層5室，實用面積約493方呎，兩房間隔，已補價自由市場2月放盤時開價約650萬元，其後減至630萬元，日前議價後以538萬元易手，呎價約10,913元。

●世紀21奇豐吳元利稱，沙田第一城29座高層F室，實用面積約451方呎，三房間隔，望內園景，放盤兩個月，開價788萬元，累減118萬元，減幅達15%，最終成交價以670萬元，呎價約14,856元。

●中原侯惠良指，沙田及大圍區9月暫錄約103宗二手買李賣，其中沙田全輝中心A座高層1室，實用面積約295方呎，兩房間隔，6月放盤時開價約470萬元，其後減至438萬元，雙方議價後以405萬元易手，呎價約13,729元，新買家為用家。

●中原張少聰透露，大埔樂賢居低層A室，實用面積377平方呎，享山景，兩房間隔，放盤時開價約480萬元，業主打算換樓，提供合理議價空間，雙方議價後以473萬元易手，呎價約12,546元，新買家為同區換樓客。

●中原林俊強表示，粉嶺花都廣場9月錄約3宗二手買賣，屋苑1座中層H室，實用面積約392方呎，兩房間隔，7月放盤時開價約528萬元，8月減至500萬元，9月減至490萬元，日前議價後以475萬元沽出，呎價約12,117元，新買家為區內租客。

●美聯梁浩文指，屯門御半山1B座低層E室，實用面積約435方呎，兩房間隔，原業主見市況淡靜，後市存在不少不利因素，決定割價沽貨，議價25萬元，以600萬元沽出，呎價約13,793元，原業主於2018年6月以641.4萬元購入，持貨逾4年帳蝕41.4萬元。

●祥益黃文樂稱，屯門居屋兆畦苑B座低層18室，實用面積約443方呎，兩房間隔，區內首置客為鄰近家人居住，方便照應，原業主再減價2萬元，放棄其白居二資格，已補價毛由市場以348萬元即睇即買上址作自住用途，呎價約7,856元。

●美聯鍾家豪透露，荃灣荃景花園7座中層C室，實用面積約428方呎，原先叫價620萬元，近日減至520萬元，終獲上車客以517萬元購入，呎價約12,079元，原業主持貨約5年，帳面只賺12萬元，料屬明賺實蝕。

●中原陳文杰指，荃灣區9月仍錄不足60宗二手買賣，海濱花園10座高層D室，實用面積約497平方呎，三房間隔，享內園景，2月初叫價738萬元，市況轉差，多次降價，累減163萬元，以575萬元沽出，呎價約11,569元，低市價約一成。

●利嘉閣鄺皓聰稱，青衣美景花園10座極低層H室，實用面積約478方呎，兩房間隔，望內園，原先開價478萬元，終減價至455萬元沽出，呎價約9,519元。

●中原曹嘉華表示，東涌映灣園9月僅錄得7宗，包括5座高層A室，實用面積941方呎，套三房連儲物房間隔，享海景，今年中以1,100萬元放售，近期降價至1,020萬元，多減35萬元，以985萬元沽出，呎價約10,468元，累減約10%。

－－－－－－