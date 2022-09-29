美股道指挫383點　恒指夜期高水

美國就業數據勝預期，可惜華爾街仍然看淡經濟前景。美股周四早段受壓，道指跌383點，至29,299點；標指跌62點，至3,656點；以科技股為主的納指跌240點，至10,810點。港股外圍方面，10月夜期報17,219點，升51點，高水53點。

最新數據顯示，美國上周首申領失業救濟人數為19.3萬人，勝預期，按周減少1.6萬人；截至前周止持續申領人數則為134.7萬人，同樣勝過市場預期的138.5萬人，反映勞動力市場表現仍然穩健。

聯儲局官員不斷為激進的加息路徑護航之際，近日連財政部官員也幫忙「出口術」。美國副財長阿德耶莫表示，消費者及企業的財務狀況健康，有信心經濟可「軟着陸」，又稱政府推動的一系列措施可以在壓制通脹的同時提高生產力，從供應層面支持經濟。不過，國際金融大鱷索羅斯的前軍師、殿堂級對沖基金經理德魯肯米勒則大潑冷水，直言明年底美國經濟將會「硬着陸」，更不排除有更糟糕的事情發生。

他認為，問題根源在於之前聯儲局的政策失誤，過去10年非比尋常的量化寬鬆(QE)印鈔行動，與超低的利率水平造成資產泡沫。他續稱，所有推動美股牛市的因素都正在逆轉，「我們正身處大麻煩之中」，未來10年金融市場可能陷入停滯。

企業消息方面，日前有傳蘋果公司(Apple Inc.)取消iPhone 14的增產訂單。不過，被譽為「最強Apple分析師」的天風國際證券分析師郭明錤卻指，未曾聽過所謂的增產計劃，故難以理解為何會有取消增產一說。他重申自己的調查結果，即14系列的高端機較受歡迎，部分產能轉為生產14 Pro及14 Pro Max，將有利於產品平均價格提升。

有內地媒體亦引述供應鏈消息指，14系列的總訂單數一直維持不變，僅不同機款之間的訂單有變，與郭的調查結論相符。郭又提到，今年底前Apple可能會建立新的Apple Car團隊，該公司股價跌2.84%。

早前受到散戶追捧、股價異常波動的「迷因股」Bed Bath & Beyond（3B家居）公布，截至8月27日止季度收入為14.37億美元，按年跌27.6%；淨虧損擴大至3.66億美元(約28.5億港元)。該股早段曾跌3.56%。