【移英注意】英國減稅反惹資產遭拋售　源自不信任？

英國上周公布50年來最大規模減稅方案，冀提振經濟增長、緩和國民高通脹之苦，惟遭專家一面倒批評，連國際貨幣基金(IMF)都警告其後果，批評七大工業國集團(G7)政策。

英國減稅政策引發市場不安，英鎊資產遭拋售，英鎊匯價創新低，更迫使英國央行緊急買債，原因在於三方面：減稅財源、通脹，以及市場對英國政府長期以來的不信任。

事緣早前英國首相卓慧思上任後，財相上周五公布規模450億英鎊減稅方案，還要花600億英鎊補貼一般家庭及企業於冬季的能源成本。惟市場卻不信英國政府的政策。因為減稅規模超乎經濟學家預期，且或需要依賴舉債。

智庫Resolution基金會估算，英國將要舉債近5,000億美元，同時英國最富有5%人口為主要受惠者。投資者憂慮將侵蝕國家財政、令債務失控，因為新冠疫情期間的緊急支出、能源補助及脫歐成本，已令英國財政緊張，而英國生產力多年來亦低於歐盟主要競爭國家。財政擴張將繼續提高通脹，迫央行加碼緊縮，加劇衰退風險。英國決策可信度遭質疑，英鎊資產旋即遭拋售。

此外，英國逐漸失去投資者信任。從2016年公投脫歐以來，與歐盟的脫歐協商多次反覆、其後前首相約翰遜屢陷醜聞，而英國央行從脫歐後的決策亦屢屢落後趨勢，都在傷害英國的決策可信度。