新盤UPDATES：沙田錄逾億元特色戶成交

本月新盤市場成交量萎縮，連帶大額豪宅交投亦減少。臨近月底，終於錄得本月首宗「億」元成交，沙田九肚項目最新以逾1.05億元沽出逾3,300方呎的特色戶。

●粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue次輪暫超購18倍 第3期擬下月推

他指，整個ONE INNOVALE系列第1期及第2期至今累沽近840伙，套現約42億元。當中，第2期佔237伙，平均成交呎價約14,927元。至於該系列第3期項目已取得預售樓花同意書，該盤亦是以上車單位為主打。

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期次輪截收1,033票

●旺角利奧坊‧壹隅下周四賣6伙平台特色戶

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，旺角利奧坊‧壹隅周四(29日)上載最新銷售安排，落實於下周四(6日)起首度推出6伙平台特色戶招標發售。上述單位均位於3樓，實用面積介乎233至248方呎，平台面積由96方呎至134方呎，採一房間隔。招標期10月6日至2023年1月13日，期間每日上午11時招標，下午4時截標。

此外，項目最新沽出2座5樓K室，為實用面積382方呎的兩房單位，成交價為857.47萬元，呎價約22,447元。資料顯示，該盤本月至今累計沽出約14伙。

●九肚的富豪．山峯特色戶逾1.05億沽出

●北區高爾夫‧御苑推先住後付優惠

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，該盤提供「優越728」付款計劃及「優越728」優惠按揭計劃，買家可繳付不少於樓價 5%，以及相等於樓價1%的手續費及樓價1%的許可費，最快30天申請入住。資料顯示，該盤提供590伙，由2017年3月開售至今，累售467伙，共套現逾65億元。

●旺角利奧坊‧曦岸連平台戶呎價約27,447元

恒基地產的發展的旺角利奧坊‧曦岸，最新透過招標售出2座5樓E室，實用面積235方呎，開放式間隔，連76方呎平台，成交價為645萬元，呎價約27,447元。

●藍田港鐵站的KOKO HILLS將於下月初交樓

會德豐地產發展的藍田港鐵站的KOKO HILLS，於本月初因延遲交樓而備受關注。發展商最新公布，KOKO HILLS及 第2期KOKO RESERVE項目的建築工程已經全部完成，並已通過政府部門的最後驗收，正式獲得地政總署發出的項目轉讓同意書，將於下月初展開交樓程序。

該集團指，現正積極仔細檢視項目內每一個設計細節，務求令交樓質素盡善盡美，預計於10月初開始分批發信通知業主交樓安排。資料顯示，上述兩個項目原定的關鍵日期均為本月14日，惟月初公布因受疫情影響及內地封關以致運輸受阻，導致建築工程延誤，預計關鍵日期需要延至今年12月26日。