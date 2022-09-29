移民潮加息夾擊　藍籌屋苑買賣見3年低　康怡呎價挫13%

加息及股市動盪等利淡因素拖累下，第三季10大二手屋苑平均實用呎價全線回落，鰂魚涌康怡花園期內跌幅達約13.2%最多。該批項目今季暫共錄約453宗買賣，創近3年新低，按季挫約32%。

康怡花園今季只錄約13宗買賣，較第二季挫約67.5%，跌幅為10個屋苑中最大。中原楊文傑稱，受移民潮及加息夾擊，該盤7至8月交投大減。不過，據了解，9月屋苑暫錄約7宗成交，按月增逾一倍，平均實用呎價約14,554元，個別單位做價跌至600萬元。

映灣園交投季縮60%

東涌映灣園過去3個月共錄約20宗買賣，按季少約60%，同期平均實用呎價跌約12.2%至11,190元。該行曹嘉華稱，租賃需求支持下，願意大幅劈價業主不多，市場亦只有該類平價盤有承接，令平均呎價下跌。屋苑5座高層A室套三房戶，今年中放盤，累減115萬元，剛售985萬元，呎價約10,468元。

事實上，第三季10大屋苑中有九成的交投回落，只有將軍澳新都城上升，期內錄約66宗買賣，按季漲約8%。10個屋苑9月暫錄約151宗，按月跌約5%，期內8個屋苑樓價回落。

中原表示，9月二手私樓登記平均每宗成交價報791萬元，創兩年半新低，按月跌幅逾6%，較2019年近1,000萬元歷史高位，下跌近兩成。