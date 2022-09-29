新世界發展售長沙灣地皮51%權益

合營公司為位於香港九龍長沙灣永康街的一幅土地(即物業)的控權公司，該幅土地將用於建設及發展為一個商業綜合體。

而合營公司同意向合營夥伴配發及發行合營公司的510股新普通股股份(佔合營公司經擴大已發行股本的51%)，代價約為30.78億港元。物業為一幅位於長沙灣永康街地塊。擬在該土地上進行建設及發展活動，以開發一幢估計物業可售面積約274,547平方呎的商業綜合體。於該建築建造及發展完成後，合營公司將以單位銷售方式銷售及出售物業。

合營夥伴為一間於新加坡共和國註冊成立的有限公司，主要從事投資業務。合營夥伴由AresSSGCapital Partners VI, L.P.間接全資擁有，該基金由AresSSGCapital Management Limited(與其集團實體統稱為「Ares SSG」)提供諮詢。Ares SSG為亞太地區最大的另類資產管理公司之一，在管資產達約98億美元。Ares SSG為Ares Management Corporation(於紐約證券交易所上市之公司，紐交所股份代號：ARES)的附屬公司。