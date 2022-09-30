東方日報B1：港靠金融峰會省招牌

作為香港擺脫疫情頹勢「省招牌」的國際金融領袖投資峰會，尚有約一個月左右就正式開鑼，主辦活動的金管局表示，11月1至2日舉行的投資峰會，已邀來約200位金融界領袖人物，包括100多家全球重要金融機構的主要負責人，當中超過30家機構由集團董事長或行政總裁代表赴會。

上月外媒曾傳出，部分銀行大班礙於當時香港過嚴的防疫政策，即使有傳港府提供「0+7」(零隔離檢疫、7日醫學監察)入境隔離豁免，部分獲邀嘉賓仍回應稱「Thanks, but no thanks(多謝，但不了)」。現時相關防疫政策改為「0+3」，而出席名單亦正式敲定。

余偉文在網誌《匯思》中亦提及，與會者是全球金融界的重量級人物，大多數只能在香港短暫逗留，「因此我們應提供合理的配套……讓他們在港期間能夠如常開會、洽談業務」；又稱新一輪放寬防疫措施「非常有幫助」，方便與會者赴港出席，確保峰會成功舉行。

另一個11月將舉辦的重頭活動為香港金融科技周(FinTech Week)，會期是10月31日至11月4日，預計將有300多名全球演講者、兩萬多名參與者、400多名贊助商和參展商，以及來自80多個經濟體的30多名國際代表參加，預計人數與去年大致相若，意味不怕被新加坡將於11月2日至4日舉辦的金融科技節(FinTech Festival)撞期「搶客」。

此外，金管局即將為數碼港元展開研究工作，余偉文接受本地傳媒訪問時表示，傾向採用兩層分發結構，由央行發行數碼港元，再交由不同銀行分發，而3大發鈔銀行未來可能是數碼港元的分發商。