澳門上月酒店入住率僅36%

澳門統計暨普查局公布，8月當地酒店客房平均入住率按年減少2個百分點至36.4%，當中三星級與四星級酒店的客房平均入住率更分別下跌12.2及6.4個百分點；首8個月酒店客房平均入住率按年下跌12.9個百分點至37.6%，住客減少26.5%至331.3萬人次。

展望由明天開始的7天內地十一長假期，澳門旅遊局副局長程衞東表示，上周五(23日)入境澳門旅客返回約2.6萬人次，期望明日起能乘着這勢頭，日均旅客或達2萬至2.5萬人次，7天假期便可達17萬人次。至於內地4省1市最快在下月底恢復赴澳門旅行團和電子簽注，程氏指澳門當局會協助搭建平台，令兩地旅遊業界展開業務對接；當局亦正研究將個人遊優惠延伸至團體遊，期望盡快有定案。

旅客減少，澳門市道淡如止水，可治安卻好轉了。澳門司警局公布，在警務部署發揮作用、入境旅客遞減等因素綜合影響下，今年首8個月開立博彩相關犯罪案件按年下降一半至223宗。