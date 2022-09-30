鄧聲興：香港須把握數碼轉型機遇

為把握數碼化發展機遇，國務院早前印發《「十四五」數字經濟發展規劃》，表示目標到2025年，數碼經濟邁將向全面擴展期，數碼經濟核心產業增加值佔國內生產總值（GDP）比重達到10%。其中，數碼人民幣則是內地數碼經濟時代的「新基建」。

據悉，現時有86%的央行正進行央行數碼貨幣（Central Bank Digital Currency, CBDC）相關的研究。內地方面，截至今年5月底，數碼人民幣試點地區已擴展到15個省市，累計交易金額達到約830億元人民幣，支持數碼人民幣支付的商戶門店數量達456.7萬個。

本港作為世界第3大金融中心，不但是金融服務的首選地點、許多金融機構的所在地，亦是全球最大的離岸人民幣中心。據悉，目前香港離岸人民幣資金池規模已近萬億元人民幣，佔全球離岸人民幣資金總規模的比例超過50%，香港地區支付清算人民幣的數量，在全球離岸人民幣支付清算量佔比約75%。

數碼幣推動中港金融互通

此外，值得注意的是，近期受美國加強調整貨幣政策影響，美元升值導致其他儲備貨幣兌美元大幅貶值。而今年以來人民幣亦貶值約8%，但幅度相對較小。相信未來人民幣將開始承擔更多的避險功能。今年上半年，跨境人民幣結算業務量達4.58萬億元人民幣，創歷史新高，一些新興市場的商業銀行紛紛開立人民幣帳戶，考慮接入人民幣跨境支付系統。香港人民幣離岸中心建設面臨很好的發展機遇。

數碼化是金融業未來的趨勢，推動數碼化將幫助香港從傳統的國際金融中心轉型為數碼國際金融中心，而數碼貨幣又會是未來金融基建的核心部分。希望本港能更好的把握CBDC帶來的機遇，發展本港數碼人民幣、數碼資產的潛力，推動香港成為數碼人民幣的交易中心。也希望本港能跟隨着國家引領數碼人民幣發展帶來的科技革命，步入深刻轉型的步伐之中，通過數碼人民幣進一步促進香港與內地，尤其是粵港澳大灣區的互聯互通。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士)