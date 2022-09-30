道指跌458點　美匯回落至111水平

●踏入亞洲時段，美匯指數報111.88；港匯弱見7.8498；離岸人民幣(CNH)低見7.1121；美元兌日圓低至144.45；歐元見0.9823，英鎊報1.1161。金價靠穩，至1,663.45美元。布油跌至87.25美元，紐油穩升至81.35美元。比特幣升0.4%至1.95萬美元。道指期貨升57點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水122點。

●投資者繼續憂慮美國聯儲局積極加息，美股三大指數下跌，道指一度失穿29,000點關，收市跌458點或1.54%，報29,225點；標指下跌78點或2.11%，收報3,640點；納指收報10,737點，跌314點或2.84%。

●投資者關注石油輸出國組織及盟友下月5日舉行的會議會否宣布減產；國際油價下跌，紐約期油收報每桶81.23美元，跌92美仙；布蘭特期油收報每桶88.49美元，跌83美仙。

●美元下跌抵銷美債孳息率上升的負面影響，國際金價微跌，紐約12月期金收報每安士1,668.6美元，跌1.4美元。

●歐洲主要股市下跌，英國富時100指數收報6,881點，跌123點或1.77%；德國DAX指數報11,975點，跌207點或1.71%；法國CAC指數報5,676點，跌88點或1.53%。

●美國上周首次申領失業救濟人數減至19.3萬，好過預期。

●日本8月零售銷售按年增長4.1%；工業產出初值按年增長5.1%，同勝預期。

●日本8月失業率為2.5%，符預期，前值為2.6%。日股最新挫近300點或1%，報26,108點。

●澳門上月酒店入住率僅36%。

●能源價飆，德國9月通脹率創逾25年新高。

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