新世界發展夥Ares SSG拓長沙灣大型商業綜合體

新世界發展( 00017 )宣布與Ares SSG Capital Management Limited管理的基金成立合營企業，合作建造、發展、推廣和銷售一座位處長沙灣永康街的商業綜合體。新世界發展將負責有關項目的建造、物業管理、資產管理，推廣及銷售的工作。項目預計於2023年年底落成。

新世界發展與Ares SSG均對永康街項目的發展充滿信心，並相信是次合作是一個絕佳的機遇，既可善用新世界發展於物業建造及發展方面的深厚資源，亦可糅合國際知名房地產投資者的豐富經驗，把握市場對新興商貿區優質商廈的需求。預計當永康街項目落成之後，將可進一步擴大集團的收入來源。

新世界發展首席財務總監劉富强表示，集團十分歡迎Ares SSG成為永康街項目的策略性投資夥伴。新世界發展對九龍西的發展前景充滿信心，並早已作出超前部署，集團於未來數年將有多個頂級商業項目於長沙灣這個策略性商貿地段陸續落成。他指出，他們會與Ares SSG及其他商業夥伴緊密合作，攜手構建九龍西新核心商業區內首個大型「甲廈商圈」，以滿足市場對區內全新甲級商廈的殷切需求，並為九龍西的發展注入新動力。

此外，Ares SSG主席兼首席執行官黃正謙稱，他們很高興能與香港其中一家領先的地產發展商聯手，發展這個潛質優厚的項目。Ares SSG在12個亞太地區市場的投資業務擁有悠久歷史，成績斐然，而房地產投資一直是當中重要投資板塊之一。他表示，他們期待與新世界發展合作，並善用Ares SSG在區內房地產投資方面的豐富經驗，共創佳績。

新世界發展表示，會繼續積極物色具強大發展潛力，及能創造強勁經常性現金流的嶄新項目和機遇，以鞏固核心業務的長遠發展，為持份者尋求最大利益，提高集團的投資價值。