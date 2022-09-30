傳外匯局私下向經紀「放風」 致人民幣上周急貶

外媒引述知情人士透露，在監管機構告知交易員正在放寬非正式的外匯交易限制後，人民幣過去一周開始大幅下跌。

知情人士表示，在美國聯儲局加息0.75厘後，外匯局官員上周三私下向外匯經紀商傳達放寬中國銀行間市場交易的非正式限制。知情人士又指，之所以放寬此前對交易的限制，是因為政策制定者認為「現在是讓人民幣稍微貶值的合適時機」。外匯局對此並未回應。

外匯局經常使用非正式的「窗口指導」來管理匯率，有時不鼓勵參與人民幣兌美元交易，以減緩人民幣貶值。

在外匯局採取行動後不夠一周，有官員開始發表聲明，阻止人民幣大跌。這種轉變反映交易員及策略師所指，在內地試圖提振經濟增長之時，重點是防止失控貶值可能威脅金融穩定及觸發更多資本外流。

隨着聯儲局加息推高以美元計價的債務回報率，內地繼續放寬政策以支持經濟增長，分析師愈來愈預期人民幣停止下跌的最可能原因是美國經濟衰退。

人民幣走勢的另一個主要因素，是內地如何管理在未來幾季的清零政策。有策略師預計，全面允許出境旅遊將對人民幣不利。惟有人士警告，這種情況不太可能發生。