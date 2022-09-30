德勤中國子公司涉審計違規　遭SEC罰款1.56億元

外媒報道，會計師行德勤的內地子公司在帳目審計上涉及違規操作，被美國證券交易委員會(SEC)開出2,000萬美元(約1.56億港元)罰單，而相關員工還需要接受額外培訓，並且制定相關解決方案。

SEC表示，在2016至2018年的審計中，德勤中國的員工，要求客戶自行選擇測試樣本並準備文件進行審查，並偽造德勤中國已審計客戶財務報表，並測試內部控制的假象。據報，德勤中國進行類似的違規操作，至少涉及12家企業，其中有9家是在中國設有子公司的美國企業，另外3家是在美國交易所上市的中國企業。

SEC主席Gary Gensler表示，發現在2016至2018年的審計中，德勤中國對美國發行人的中國業務，以及在美國交易所上市中國公司眾多科目的審計中，遠未達到專業審計要求。美國市場的投資者理應受到保護並信任企業公開的財務數據。

他續稱，SEC的執法行動，凸顯美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)有必要對中國審計公司進行檢查，因這有助PCAOB在檢查中發現企業在質量控制上未達標，而這正是當局向德勤中國採取行動的原因。