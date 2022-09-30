【高盛推介】比亞迪創半年新低 見資金趁低吸納
2022年09月30日 11:40
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪今(30日)早開市失守200港元大關口，暫最低見188.8元半年低位；最新仍跌逾3%，落後大市。日前內地多個部門公告，將新能源汽車免徵汽車購置稅政策延長至明年底。據中汽協數據顯示，上月內地汽車商品進出口總額達226.7億美元，按年升20.4%。如欲部署好倉宜重新審視產品條款，選擇較貼價的產品，受波幅影響較少，貼價證比價外證更能緊貼正股走勢。
觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於本周三(28日)錄得約490萬元資金流入後，昨(29日)資金轉向沽出，今早再度見資金趁低吸納。淡倉則於昨日獲資金轉向流入，有約460萬元。
比迪購(25038)，行使價245.2元，2023年03月01日到期，實際槓桿5.5倍，貼價、低街貨。
比迪購(24760)，行使價268.88元，2023年02月27日到期，實際槓桿6.3倍，高槓桿。
比迪牛(67147)，收回價180元，行使價176元，換股比率500，槓桿比率12.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
比迪沽(25245)，行使價158.78元，2023年03月27日到期，實際槓桿3.3倍，低面值、低街貨。
比迪熊(51228)，收回價220元，行使價224元，換股比率500，槓桿比率5.9倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
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