【高盛推介】比亞迪創半年新低　見資金趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪今(30日)早開市失守200港元大關口，暫最低見188.8元半年低位；最新仍跌逾3%，落後大市。日前內地多個部門公告，將新能源汽車免徵汽車購置稅政策延長至明年底。據中汽協數據顯示，上月內地汽車商品進出口總額達226.7億美元，按年升20.4%。如欲部署好倉宜重新審視產品條款，選擇較貼價的產品，受波幅影響較少，貼價證比價外證更能緊貼正股走勢。

觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於本周三(28日)錄得約490萬元資金流入後，昨(29日)資金轉向沽出，今早再度見資金趁低吸納。淡倉則於昨日獲資金轉向流入，有約460萬元。

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