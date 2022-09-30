【高盛推介】美團高位回調　北水趁勢吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：美團昨(29日)重上170港元水平收市，升約0.8%，但今(30日)早回吐，半日現報163.7元，跌3.8%。觀察過去走勢，美團股價高位整固，較其他科網表現強。內地臨近十一假期，屬消費類股份的美團獲市場留意。有券商指，受惠外賣業務量及到店、酒店及旅遊業務收入增長，預料其今年第三季度核心本地商務收入達464億元人民幣，按年升25%。該行又指，美團基本面復原能力優於同業，看好其後市表現，重申為行業首選。

觀察個股輪證資金流向，好倉於本周二(27日)及本周三(28日)共錄得約3,020萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約1,410萬元。

觀察港股通資金流向，可見昨日北水繼續買入美團，分別錄得約3.6億元資金淨買入。

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