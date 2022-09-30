【高盛推介】美團高位回調 北水趁勢吸納
2022年09月30日 12:17
東網電視更多新聞短片
（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美團昨(29日)重上170港元水平收市，升約0.8%，但今(30日)早回吐，半日現報163.7元，跌3.8%。觀察過去走勢，美團股價高位整固，較其他科網表現強。內地臨近十一假期，屬消費類股份的美團獲市場留意。有券商指，受惠外賣業務量及到店、酒店及旅遊業務收入增長，預料其今年第三季度核心本地商務收入達464億元人民幣，按年升25%。該行又指，美團基本面復原能力優於同業，看好其後市表現，重申為行業首選。
觀察個股輪證資金流向，好倉於本周二(27日)及本周三(28日)共錄得約3,020萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約1,410萬元。
觀察港股通資金流向，可見昨日北水繼續買入美團，分別錄得約3.6億元資金淨買入。
美團購(23395)，行使價195元，2023年01月26日到期，實際槓桿5.8倍，高槓桿。
美團購(23579)，行使價178.98元，2022年12月23日到期，實際槓桿5.7倍，貼價、低街貨。
美團牛(51353)，收回價150元，行使價147元，換股比率500，槓桿比9.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
美團沽(19810)，行使價144.9元，2022年12月20日到期，實際槓桿4.7倍，高槓桿。
美團沽(21533)，行使價150元，2022年12月20日到期，實際槓桿5.7倍，短期貼價高敏感度。
美團熊(50738)，收回價180元，行使價183元，換股比率500，槓桿比率8.4倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk 。