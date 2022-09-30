屯門大欖住宅地重推招標　至少錄5份標書

佳明項目經理曾嘉敏稱，今次入標出價主要視乎近期樓市轉弱、加息及地盤狀況等因素，而並無考慮上次流標的估價；項目規模雖較大，發展要面對鄰近公路及山坡等複雜因素，但現時市場上選擇不多，且公司有相關經驗，故參與競投。

該地皮鄰近新盤項目OMA by the Sea，可建總樓面約130.64萬方呎，為政府就住宅地增設單位面積限制後首幅推出的限呎地，於4月首次推出時收到5份標書，惟最終未達底價而收回。今次重推招標條款依舊，單位實用面積不可小於280方呎，而項目完成期限順延至2028年6月底。

資料顯示，上述地盤上次推出時，市場估值約71.9億至85.2億港元，每方呎樓面地價約5,500至6,500元；但地皮流標再加上市況轉弱，業界已相繼重新作出估算，綜合市場最新資訊，預計樓面呎價約3,700至5,000元，最高估值約65.3億元，跌幅約20至30%。