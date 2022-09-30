道期升200點 油價升逾1%
2022年09月30日 16:11
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●美匯指數報111.74；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報7.0910；美元兌日圓報144.34；歐元企0.9845，英鎊處1.1187。金價報1,671美元。布油報89.43美元，紐油報82.16美元。比特幣企1.9萬美元水平。道指期貨升200點。
●市後關注點
17:00 歐元區9月調和消費物價指數(CPI)
20:30 美國8月個人消費開支(PCE)物價指數
●恒生指數全日收報17,222點，升56點或0.33%；國企指數收報5,914點，升1點或0.03%；科技指數收報3,450點，跌32點或0.93%。主板成交849億港元。https://bit.ly/3rgXngj
-郵儲行調整儲蓄代理費率，瑞信：短期影響有限。
-美銀證券降玖紙目標價至5.7元。
●滬綜指收跌16點，船舶製造股領跌3.3%，飛機製造股跌2.8%，地產股跌0.2%。https://bit.ly/3E6kUbA
●中國經濟：
-中國9月官方製造業PMI回升至50.1，重回擴張區間。
-財政部：首8個月國企利潤總額按年降1.5%。
-中國9月財新製造業PMI回落至48.1，遜預期。
-人行進行1,860億人民幣逆回購。
-官媒承認外資遷出中國，惟僅屬個別、局部現象。
●SEC關注中概股更換核數師舉動，警告或失美上市資格。
●LME考慮禁止俄國金屬進入旗下倉庫。
●美國前財長：英鎊急挫僅冰山一角，全球金融海嘯2.0將至...
●傳外匯局私下向經紀「放風」，致人民幣上周急貶。
●新加坡即日起收緊按揭政策，控制貸款人風險。
●印度央行加息0.5厘符預期，明年通脹料達6%。
●德勤中國子公司涉審計違規，遭SEC罰款1.56億元。
●傳滙豐考慮將總部遷出金絲雀碼頭。
●需求降溫！馬士基將放慢航行速度降燃料成本。
●南韓晶片8月產量減少1.7%，四年來首降。
●Nike首季盈利跌兩成，受累庫存市後挫逾9%。
●日央行擬增購國債。
●卓慧思未擬撤減稅方案，或加快公布財政規劃。