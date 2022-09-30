【產經直播】港股第4季會否反彈？

恒指在第三季最後一個交易日，於萬七關口前反覆爭持，最終收升56點，報17,222點。美國今晚將會公布8月核心個人消費開支(PCE)物價指數，市場預計按年升4.7%，該指數屬聯儲局關注的通脹指標，將如何左右局方的加息步伐？港股第3季累積下跌逾4,600點，第4季有冇可能反彈？

至於匯市方面，人民幣離岸、在岸價反彈，周五(30日)雙雙升破7.1關口，而美匯指數近日則由高位回落，對金融市場有何啟示？

外媒報道，美國證券交易委員會(SEC)有官員質疑，在美國上市的中概股近期改聘審計公司的舉動，質疑此舉會導致審計公司無法審核中概股的大部分業務，最終可能導致未能符合持續掛牌的條件，或失在美上市資格，事件要點樣解讀？中概股繼續無運行？

內地新建住宅銷售遜色的城市可自主下調首套房貸利率下限，據統計至少有23個城市符合此次樓市鬆綁新政。內房股普遍反彈，值得跟進？

《東網Money 18》搵嚟銀河證券業務發展董事羅尚沛同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3. on.cc東網 YouTube頻道