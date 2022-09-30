英皇集團加盟Mastercard的Coalition 共同為氣候保護作出貢獻

英皇集團加盟為Mastercard的Priceless Planet Coalition（簡稱 Coalition）的夥伴，是次繼去年雙方在Mastercard環球城市推廣計劃旗下「無價香港」中的合作後，兩家企業再度加強合作夥伴關係，共同為氣候保護作出貢獻。

有關計劃從9月開始，觀眾每次在香港和澳門的英皇戲院透過網上訂票系統使用Mastercard卡購買一張電影票，英皇集團便會捐出兩港元，以支持Coalition於2025年前在全球種植1億棵樹的目標。

英皇集團副主席楊政龍表示，集團扎根香港80年，一直推動可持續發展的理念，至今公司上下對環保的重視更是有增無減。是次與Mastercard的Coalition合作，亦正正切合了集團的可持續發展方向，期待透過這個植樹造林計劃對氣候保護作出更大的貢獻，並藉此倡導負責任的發展方式。

該集團為香港首個推出全年網上訂票免手續費優惠的電影院線，以鼓勵觀眾使用網上訂票和電子戲票入場。自2017年推出該服務以來，改變了不少消費者的購票習慣，由5年前平均只有約兩成香港觀眾在在網上預訂電影票，至現時平均約七成觀眾選擇在網上購票，比例得到逆轉。

Mastercard香港及澳門總經理陳一芳稱，透過Coalition及與氣候相關的共同行動，是次與英皇集團的合作體現了公司「以社會福祉為優先，企業才會經營得好」的格言，並有助促進香港發展成一個兼備共融和可持續數碼經濟的智慧城市。

Coalition是一個集合企業、社區和消費者的力量來共同實踐氣候行動的平台，目前在全球雲集了超過110個夥伴，包括具可持續發展意識的商戶、金融科技公司和銀行。該計劃於2020年1月推出，旨在全球範圍內展開植樹造林項目。每個合作夥伴均透過消費者和籌款活動來集資作植樹造林之用，並鼓勵人們採取氣候保護行動或透過捐款平台直接捐款。