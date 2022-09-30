8月份港人民幣存款增4.4%

香港金融管理局發表統計數字顯示，2022年8月份認可機構的存款總額沒有明顯變動。其中港元存款下跌0.9%，外幣存款則上升0.9%，主要反映企業資金流動。由年初截至8月底計，存款總額及港元存款均上升0.6%。香港人民幣存款在8月份上升4.4%，於8月底為8,493億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於8月份為7,942億元人民幣，而7月份為7,326億元人民幣。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

8月份貸款與墊款總額下跌0.6%，由年初截至8月底計則略跌0.2%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）在8月份下跌0.2%，在香港境外使用的貸款下跌1.6%。由於港元貸款上升而港元存款下跌，港元貸存比率由7月底的87.5%，上升至8月底的88.7%。

8月份港元貨幣供應量M2及M3同時下跌0.8%，與去年同期比較則均上升0.7%。8月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌3.8%，與去年同期比較下跌6.0%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於8月份均沒有明顯變動，與去年同期比較，M2及M3均上升2.5%。