倫敦金屬交易所擬禁俄金屬入倉庫　刺激鋁鎳價飆升

俄烏戰事的漣漪效應恐擴散至大宗商品，倫敦金屬交易所(LME)表示，正考慮禁止鋁、鎳及銅等俄羅斯金屬進入旗下倉庫，惟未給予相關詳請。消息推動工業金屬價格向上，LME鋁價周五高見每噸2,246.5美元，升2.25%；鎳價則高見每噸2.28萬美元，升2.05%；銅價則最多升1.34%，至每噸7,643.5美元。貴金屬價格亦回穩，現貨金周五曾漲0.82%，每安士報1,674美元。

關注油組議減產 油價穩

油價方面，市場關注石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)會否在10月5日開會時決定減產，減少原油供應。油價周五靠穩，有望終止連續4周跌勢，布蘭特期油和紐約期油分別曾高見每桶89.8和82.56美元，升1.49%和1.63%。

不過，網絡外匯交易及經紀商OANDA高級分析師Edward Moya認為，原油需求前景惡化並不足以維持其反彈勢頭，除非投資確信OPEC+在10月會議減產，惟油價跌勢將因美元輕微轉弱而放緩。美元周五曾跌最多0.59%。

德推2000億歐元能源補貼

歐洲方面，為了捱過寒冬，德國總理紹爾茨宣布將推出2,000億歐元有關能源的「防衛保護」方案，減少家庭和企業面對能源價格上漲的衝擊，措施包括對天然氣和電力價格設定應急上限。該方案將實行至2024年春季，其中有關天然氣價格上限細節尚未公布，暫時的電力價格上限則主要補貼消費者和中小企的基本電力消費，天然氣的銷售稅則由19%降至7%。

此外，原在今年前關閉的兩座核電廠將繼續營運至明年春季，以確保尤其在德國南面的家庭和企業能源供應安全。為了減低對俄能源依賴，措施亦包括擴展可再生能源和發展液化天然氣(LBG)接收站。而原定在周六生效的天然氣附加稅亦取消，此稅項原設立來幫助需要在天然氣現貨市場購買高昂天然氣而陷入危機的企業，包括天然氣巨企Uniper，惟早前該企已落實國有化。