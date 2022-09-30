美股全線向下　Nike跌逾12%

上月美國核心通脹率再攀升，勢驅使美國聯儲局加快加息步伐。道指周五(30日)早段跌88點，至29,137點；標指跌7點，至3,632點；以科技股為主的納指跌13點，至10,723點。

港股外圍方面，恒指夜期現報17,168點，跌42點，低水55點。

聯儲局最重視的通脹指標──個人消費開支(PCE)物價指數仍然高企，8月按年升6.2%，升幅雖較7月回落0.2個百分點，惟高於預期6%，撇除食品及能源的核心PCE物價指數按年升4.9%，漲幅比前一個月大0.2個百分點，並且高於預期。

美國前財長薩默斯警告，目前全球市場風險與2008年金融海嘯前雷同，雖然現時除英國外，暫時不見其他市場失序的迹象，惟當出現極端波動就很有可能發生。

他認為，目前市況脆弱由多項因素組成，包括槓桿巨大、經濟政策前景不確定、對潛在高通脹率的不安、大宗商品價格波動、俄烏戰爭及中國相關的地緣政治緊張。

個股方面，藥廠Amylyx旗下用作治療肌肉萎縮症(ALS)的藥物獲美國食品及藥物管理局(FDA)批准，藥物有助減慢疾病惡化，並延長生存期，亦是5年來首個獲FDA批准的ALS藥物，其股價曾跌4.11%。

郵輪公司Carnival截至8月底第二季收入按年增6.88倍，至43.05億美元，低過預期；虧損按年收窄至7.7億美元；每股虧損65美仙。公司預期，今季經調整EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)將錄「收支平衡或輕微倒退」，其股價跌12.55%。

運動品牌Nike公布上季庫存增加了44%，並計劃加大折扣力度清貨後，拖累其股價跌12.48%。