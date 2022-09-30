樓價續跌！青怡花園兩房價跌穿500萬

樓價不斷下滑，青衣青怡花園樓價跌穿「5球」，該屋苑一個兩房單位新近減價25萬元，以約495萬元獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林忠煜表示，灣仔囍滙2座高層K室，實用面積約521方呎，兩房間隔，叫價約1,500萬元，減價82萬元，以1,418萬元易手，呎價約27,217元。原業主於2013年12月以1,202萬元買入單位，持貨9年帳面獲利216萬元，升值約18%。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角城市花園14座高層A室，實用面積約568方呎，三房間隔，減價92萬元或約8.4%，成交價998萬元，呎價17,570元。原業主於2015年8月以912萬元購入，持貨7年帳面獲利86萬元，升值約9%。

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九龍區

●利嘉閣梁錦機表示，觀塘祥和苑B座中層7室，實用面積約549方呎，三房間隔，以500萬元成交，呎價約9,124元。原業主於1996年1月以約188萬元一手入市，現轉手帳面獲利約312萬元，升值約1.7倍。屋苑本月錄得約2宗成交，現時有約26個放盤，入場價由470萬元起。

●中原賴仲軒稱，九龍灣德福花園本月錄4宗成交，按月增加1宗，平均實用呎價約11,978元，按月下跌約2.6%。屋苑M座中層9室，實用面積約523方呎，兩房間隔，以610萬元易手，呎價約11,663元。原業主於2009年9月以298萬元購入單位，現轉手帳面獲利312萬元，升值約1.05倍。

●中原袁顯岸表示，紅磡黃埔花園本月錄14宗成交，比上月全月18宗下跌22%，創3個月新低，平均實用呎價約15,321元。,屋苑5期2座中層A室，實用面積約503方呎，兩房間隔，以730萬元成交，呎價約14,513元。

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新界區

●中原劉德興表示，市場焦點落於新盤，加上加息影響，二手交投氣氛平平，粉嶺上水區9月暫錄約43宗成交，其中粉嶺名都佔約2宗，屋苑1座中層F室，實用面積約399方呎，兩房間隔，開價約520萬元，議價後以480萬元易手，呎價約12,030元。原業主於2012年11月以279萬元購入上址，持貨10年帳面獲利約201萬元，升值約72%。

●中原陳誠業稱，上水蔚翠花園錄本月首宗成交，屋苑3座中層E室，實用面積約716方呎，三房間隔，開價約828萬元，議價後以720萬元獲承接，呎價約10,056元。原業主於2013年1月以421.5萬元購入上址，現帳面獲利298.5萬元，升值約70.8%。

●中原侯惠良表示，沙田及大圍區本月錄約110宗成交，其中大圍壹號雲頂9月暫錄3宗成交，屋苑9座中層B室，實用面積約857方呎，三房連套房間隔，開價約1,480萬元，減至1,200萬元易手，呎價約14,002元。原業主於2008年以734萬元購入單位，持貨約14年帳面獲利約466萬元，升值約63.5%。

●中原李嘉龍表示，大埔廣場錄本月首宗成交，屋苑4座中層B室，實用面積約422方呎，兩房間隔，開價約500萬元，議價後以458.8萬元易手，呎價約10,872元。原業主於2012年以259萬元購入單位，持貨約10年帳面獲利約199.8萬元，升值約77.1%。

●利嘉閣梁均耀指出，青衣灝景灣9座高層C室，實用面積約498方呎，兩房間隔，以約923萬元成交，呎價約18,534元，較估價低約100萬元。原業主於2008年斥約350萬元買入單位，現轉手帳面獲利約573萬元，升值約1.6倍，屋苑9月錄4宗二手成交，平均呎價約15,833元，現時有約89個放盤，入場費約780萬元起。

●利嘉閣鄺皓聰指出，青衣青怡花園1座中層A室，實用面積約343方呎，兩房間隔，開價520萬元，減價約495萬元，呎價約14,431元。原業主於1995年以約140.8萬元購入單位，持貨約27年帳面賺約354.2萬元，升值約2.5倍。

●中原王勤學表示，元朗區9月累錄67宗二手成交，按月微升約5%，但成交量仍處極低水平，現時業主議價空間約5%至6%，惟買家還價幅度一般貼近一成，甚至更大。區內溱柏3座頂層戶，實用面積約468方呎，一房間隔，開價730萬元，累減104.5萬元，以625.5萬元獲承接，呎價約13,365元。原業主於2013年12月以376.7萬元買入單位，持貨9年帳面獲利248.8萬元，升值約66%。

●中原葉津榮表示，屯門叠茵庭2座中層G室，實用面積約499方呎，三房間隔，今年三月放盤開價730萬元，放盤半年累減45萬元或約6%，以685萬元沽出，呎價約13,727元。原業主於2017年4月以492.5萬元買入單位，持貨5年沽出帳面獲利192.2萬元，升值約39%。

●美聯唐文廸稱，將軍澳都會駅9月份錄約12宗成交，其中5座低層H室，實用面積約888方呎，四房間隔，叫價1,298萬元，減價近5%，以1,238萬元獲承接，呎價約13,941元。原業主於2007年以580萬元購入單位，持貨約15年帳面獲利658萬元，升值約1.1倍。

●中原柯勇表示，將軍澳都會駅3座中高層B室，實用面積約678方呎，三房連套房間隔，7月開價1,180萬元，曾調整至1,138萬元，本月中再進一步下調至1,040萬元終獲洽購，累減200萬元，以980萬元易手，呎價約14,454元。

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