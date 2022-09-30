新盤成交按月挫7成　天水圍項目次輪幾乎沽清

雖然兩個新界上車盤銷情向好，但整體新盤市場9月份只錄得逾600宗成交，較上月約2,040宗大跌七成，為近半年新低。天水圍項目展開次輪銷售，幾乎沽清是日以價單形式出售的單位。

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期次輪幾近沽清

據市場消息指，截至晚上，項目最終售出約49伙，幾乎沽清是日以價單形式推售的單位。資料顯示，連同首輪銷售計，該盤已累計售出約129伙。

●粉嶺北ONE INNOVALE第2期次輪暫收2,800張入票

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，整個ONE INNOVALE系列項目，均設有獨家專利的「淨化消毒門廊」設計，將光觸媒空氣淨化機隱藏於天花。集團第四季有機會推出ONE INNOVALE第3期、紅磡必嘉坊第2期、長沙灣映岸及啟德沐泰街8號項目。

●荃灣西逸璟‧龍灣一房呎價約18,282元

●北角海璇及東半山CENTRAL PEAK錄內部轉讓個案

●沙田大圍站柏傲莊III累錄249宗終止交易