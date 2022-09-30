新盤成交按月挫7成 天水圍項目次輪幾乎沽清
2022年09月30日 22:03
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雖然兩個新界上車盤銷情向好，但整體新盤市場9月份只錄得逾600宗成交，較上月約2,040宗大跌七成，為近半年新低。天水圍項目展開次輪銷售，幾乎沽清是日以價單形式出售的單位。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期次輪幾近沽清
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，周五(30日)展開次輪銷售，發售80伙，包括50伙以價單形式發售及以招標形式發售30伙別墅單位及特色戶。是日次輪推售共設兩個時段揀樓，優先的A組買家須購入1至4伙單位，該組別準買家於下午4點半起陸續到達展銷廳，排隊入場。
據市場消息指，截至晚上，項目最終售出約49伙，幾乎沽清是日以價單形式推售的單位。資料顯示，連同首輪銷售計，該盤已累計售出約129伙。
●粉嶺北ONE INNOVALE第2期次輪暫收2,800張入票
恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue，次輪銷售截至周五(30日)下午2時，該盤已接獲約2,800張入票，按周日以價單形式發售的143伙計，超額認購逾18倍。展望第四季，集團有機會推出包括紅磡必嘉坊第2期在內的4個項目。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，整個ONE INNOVALE系列項目，均設有獨家專利的「淨化消毒門廊」設計，將光觸媒空氣淨化機隱藏於天花。集團第四季有機會推出ONE INNOVALE第3期、紅磡必嘉坊第2期、長沙灣映岸及啟德沐泰街8號項目。
●荃灣西逸璟‧龍灣一房呎價約18,282元
中國中冶(01618)旗下荃灣西逸璟‧龍灣，最新沽出第1座16樓B室，為實用面積443方呎，一房間隔，成交價809.9萬元，呎價約18,282元。
●北角海璇及東半山CENTRAL PEAK錄內部轉讓個案
新鴻基地產(00016)旗下兩個豪宅項目均錄得內部轉讓交易。其中，北角海璇的5座8樓A室，實用面積1,602方呎，成交價8,700萬元，呎價約54,307元。另外，東半山CENTRAL PEAK第1期的Everex II2樓A室，實用面積1,668方呎，成交價1.17億元，呎價約70,144元。上述兩宗交易的買方，均是賣方的有關連人士。
●沙田大圍站柏傲莊III累錄249宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今已錄得249宗終止買賣個案，佔成交量846宗29.4%，而涉及總成交金額逾39.15億元。據一手成交紀錄冊顯示，新近錄得的個案包括8B座23樓C室，實用面積814方呎，三房間隔，原本於去年6月以1,611.7萬元成交，當時呎價約19,800元，惟交易已於周四(29日)終止。