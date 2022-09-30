美股明年首季觸底？美銀話你知幾時係入市良機！

外媒報道，美國銀行策略師稱，華爾街金融市場螺旋式下跌，目前正滾雪球般迫使資產平倉。包括美股、存託憑證及房地產投資信託在內的紐約證交所綜合指數，已跌破多個技術支持位，包括200周移動平均線、14,000點關口、以及2018年和2020年的高位。

美國銀行表示，虧損累積或迫使基金出售更多資產以增加現金流，加快拋售速度。

美國銀行策略師Michael Hartnett在報告中指出，在恐慌性拋售迫央行干預之前，現時維持看跌觀點。

標普500指數勢將連續三季下跌，是2009年以來首見。納斯達克100指數連續三季下跌，更將是20年來首見。

Hartnett表示，「當中央銀行開始恐慌時，市場才會停止恐慌」 。他料標普500指數將跌至3,333點，或在11月G20會議前後引發「政策恐慌」。料股市將在此後反彈，惟料美國市場要到明年首季才會觸及「大低位」，屆時經濟衰退及信貸衝擊將導致孳息率、美元及聯儲局鷹派立場見頂。

Hartnett和他的團隊補充，在過去100年，在200天移動均線下方20%一直是重返股市的入市時機。