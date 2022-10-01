東方日報B1：港股季瀉21%　11年最甘　「熊」霸全球

環球經濟衰退「壓力山大」，拖累港股上季跌跌不休，即使恒生指數周五再創11年盤中新低後倒升收市，整季「埋單」按季仍瀉逾21%，為2011年第三季之後最差季度表現，且迄今已連跌5季，追平2008年金融海嘯，跑輸商品、地產、外幣、加密貨幣等不同資產。更不堪的是，近期國企指數市帳率於0.6倍的歷史低位徘徊，估值低殘仍無人吼，反映資金「哀莫大於心死」！

內地9月經濟數據好壞參半，恒指周五早段曾倒跌149點，低見17,016點，再創2011年10月6日後新低，所幸尾段隨人民幣匯價重越7.1(兌每美元‧下同)再度回升，連同內地接連救樓市推升內房及內銀的影響，收市微升56點或0.33%，報17,222點，惟全月計仍瀉2,731點，貢獻上季跌幅近六成。國企指數微升一點或0.03%，收報5,914點，全季累瀉22.86%；科技指數跌32點或0.93%，收報3,450點，再創紀錄新低，全季累瀉29.16%。

過去不少說法指，港股市帳率跌穿一倍後估值就現吸引力。不過，國指市帳率去年跌穿一倍後，卻於科技股和內房股輪流捱沽下，愈潛愈深，比2008年金融海嘯、2015年A股泡沫爆破更低殘。港股周五總成交額亦僅約850億元，上季日均僅約976億元，為2019年第四季後首次不足1,000億元，盡見氣氛低迷。

究其原因，該兩個板塊經歷行業監管的巨變後高增長不再，還要承受內地「清零」防疫政策重創信心。與此同時，美國聯儲局不惜犧牲經濟增長，連續3度加息0.75厘遏通脹，強美元席捲全球，人民幣匯價跟隨跌穿7，於中國的地緣政治緊張升級之際，進一步削弱中國資產對外資的吸引力。

英媒引述消息指，國家外匯管理局的官員早前私下向外匯交易員放風，放寬內地銀行間市場的人民幣匯率的非正式交易區間限制，容許人民幣順應美國加息貶值一點，結果急跌收場，要由中國人民銀行出面「撲火」。在岸人民幣周五收報7.0931，按日升1,069點子，比6月30日低逾5%，離岸人民幣於港股午市期間高見7.0729，收市後回落至7.13附近，所謂國營銀行沽美元的消息似被逐漸消化。

綜合市場人士分析，人民幣受壓源於美國不斷「收水」，中國卻要維持偏寬鬆的貨幣政策穩經濟，就算美國經濟衰退有助遏止美匯升勢，也不利內地經濟復甦。股市一樣視乎宏觀經濟，即使美銀憧憬人民幣貶值會促進「北水」南下，基金界仍然主要看本月「二十大」之後當局會否放寬防疫限制。

另邊廂，8月底香港外匯基金總資產按月減921億元或2.18%，至4.12萬億元，主要由投資按市價重估及沽美元撐聯繫匯率令外幣資產減少875億元，以及港股組合按市價重估令港元資產減少46億元，托市亦令本港貨幣基礎於8月跌2.4%至1.93萬億元。以恒指9月跌幅達13.68%，比8月大12.68個百分點，9月的數字勢必難看得多。